Es wird spannend, was die Wahl der Beigeordneten der Stadt Aalen angeht. Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist am Donnerstag, 31. August, haben sich für beide Ämter weitere Kandidaten gemeldet.

Somit erhält Wolfgang Steidle, der gerne Erster Beigeordneter und damit Baubürgermeister bleiben möchte, Konkurrenz. Und Ralf Meiser, der bereits im Mai seinen Hut in den Ring geworfen hatte, ist nicht mehr der einzige Bewerber um die Nachfolge im Amt von Verwaltungs– und Sozialbürgermeister Karl–Heinz Ehrmann.

Für das Baudezernat (Erster Bürgermeister) sind nach Ablauf der Bewerbungsfrist am Donnerstag um 18 Uhr insgesamt zwei Bewerbungen eingegangen, teilt die Stadt Aalen mit. Zur Wahl stellt sich für das Amt des Ersten Beigeordneten neben dem Amtsinhaber Wolfgang Steidle (Lauchheim) nun auch Ronny Ensslin (48) aus Aalen. Er wollte vor zwei Jahren bereits zur OB–Wahl in Aalen antreten, war aber nicht zugelassen worden. 2005 hatte er sich erfolglos als Bürgermeister in Bopfingen beworben.

Für das Dezernat III (Allgemeine Verwaltung) sind es jetzt vier Bewerbungen. Für das Amt des Verwaltungs– und Sozialbürgermeisters und somit für die Nachfolge von Karl–Heinz Ehrmann interessieren sich neben Ralf Meiser nun auch Jan–Peter Vetter (Oberkochen), Bernd Schwarzendorfer (Ulm) sowie laut Stadt ein weiterer Bewerber, der einer Veröffentlichung nicht zugestimmt habe.

Der 48–jährige Jan–Peter Vetter wohnt in Oberkochen, ist verheiratet und dreifacher Vater. Er war sechs Jahre lang Marketingchef des VfR Aalen und ist seit zehn Jahren bei der Bundesagentur für Arbeit in Aalen beschäftigt. Zurzeit ist er als Dozent an die Bildungs– und Tagesstätte der Bundesagentur in der Aalener Triumphstadt abgeordnet.

Er bringe somit Erfahrung im Sport und Bereich Bildung für das angestrebte Amt mit, sagt er. Vetter ist nach eigenen Angaben zwar ebenso wie Steidle Mitglied der CDU, hat sich jedoch aus eigenem Antrieb beworben. Er fügt jedoch hinzu: „Über eine Unterstützung meiner Partei würde ich mich natürlich freuen.“

Ralf Meiser ist Schulleiter der Alemannenschule Hüttlingen und sitzt für die Fraktion der Grünen im Gemeinderat. Bernd Schwarzendorfer stellte sich am Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz vor.

Mit dem 52–Jährigen hat am Donnerstag, am letzten Tag der Bewerbungsfrist, ein Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen, der am Kocher kein Unbekannter ist: Schwarzendorfer war von 2002 bis 2007 Pressesprecher der Stadt. Seither ist er beim Landratsamt Biberach tätig, seit drei Jahren als Personal–, Kommunal– und Ordnungsdezernent. In Aalen tritt er als parteiloser und unabhängiger Kandidat an.

„Die Stadt mit ihren Menschen ist mir in meiner Zeit als Leiter des Presse– und Informationsamtes ans Herz gewachsen“, sagt er. Trotz seiner beruflichen Abwesenheit hätten er und seine Partnerin den Kontakt zu Aalen aufrechterhalten. Schwarzendorfer ist seit 20 Jahren mit der Aalenerin Heidi Schwartz liiert, die als Abteilungsleiterin bei der Stadt Ulm tätig ist.

Mit seiner Partnerin — Heidi Schwartz war einige Jahre Leiterin der Stadtkämmerei in Aalen — habe er die Lebensentscheidung getroffen, sich in Aalen als Bürgermeister zu bewerben. Er habe OB Frederick Brütting informiert und wolle jetzt auf die Fraktionen und Gruppierungen des Gemeinderats, die gestern erst von seinem Schritt erfuhren, zugehen, um sie von ihm zu überzeugen. Dabei macht Schwarzendorfer allerdings eine Einschränkung: Sein Ziel sei es, am 6. November im Gemeinderat ohne die Stimmen der AfD gewählt zu werden. Ein Besuch bei deren Fraktion sei bislang auch nicht angedacht.

Er wolle in den kommenden Wochen vor allem zuhören und aufnehmen, wo man die Stadt Aalen noch besser machen könne. Schwarzendorfer: „Wir stehen vor entscheidenden Herausforderungen und Weichenstellungen wie beispielsweise der Einführung der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen, der Fachkräfteentwicklung und -gewinnung, der Digitalisierung und den damit verbundenen Prozessanpassungen in agilen und flexiblen Organisationsformen.“ Ihm sei wichtig, sagt er weiter, trotz immer enger werdender finanzieller Spielräume das lebendige soziale und kulturelle Leben der Stadt weiterzuentwickeln. „Diese Herausforderung können wir nur gemeinschaftlich und unter Einbindung aller Kräfte bewältigen!“ Dabei lege er Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, der Verwaltung, dem Gemeinderat und der Bürgerschaft durch Kommunikation, Offenheit und Transparenz.

Für seine angestrebte neue Aufgabe bringt Schwarzendorfer 30 Jahre Erfahrung mit. Er habe das Verwaltungshandwerk von der Pike auf gelernt. Nach dem Realschulabschluss hat er bei der Stadt Ulm eine Ausbildung zum Beamten im mittleren Verwaltungsdienst durchlaufen, die Fachhochschulreife nachgeholt und dann ein Studium zum Beamten im gehobenen Dienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg absolviert und als Diplom–Verwaltungswirt (FH) mit Prädikatsexamen abgeschlossen. Bei der Stadt Pfullendorf war er von 1994 bis 2002 unter anderem für die Presse– und Öffentlichkeitsarbeit und die Wirtschaftsförderung zuständig. Berufsbegleitend studierte er an der Verwaltungs– und Wirtschaftsakademie Freiburg und schloss als diplomierter geprüfter Wirtschaftsförderer ab.

Im März 2002 wählte ihn der Aalener Gemeinderat zum Leiter des Presse– und Informationsamts der Stadt. Hier habe er sehr engagierte und innovative, aber auch sehr angenehme Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, blickt Schwarzendorfer zurück. Dies sei eine spannende und bereichernde Zeit gewesen.

Im Dezember 2007 wechselte er zum Landratsamt Biberach, zunächst als Leiter der Zentralstelle für Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung. Seit zweieinhalb Jahren ist er als Personaldezernent unter anderem verantwortlich für 1.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Personaletat von annähernd 70 Millionen Euro. Zu seinem Dezernat mit knapp 200 Mitarbeitern gehören auch das Kommunal– und das Ordnungsamt, der Brand– und Katastrophenschutz, das Gesundheitsamt und die Stabsstelle Gleichstellung. Somit seien ihm viele Aufgaben des Dezernats III in der Aalener Stadtverwaltung, für das er die Verantwortung übernehmen will, vertraut. Schwarzendorfer: „Sie decken sich in vielen Teilen mit meinen bisherigen Tätigkeiten als Dezernent im Landratsamt.“

Seine Bewerbung will er denn auch ausdrücklich als Entscheidung für Aalen und nicht gegen Biberach verstanden wissen. Er habe sich dafür entschieden, weil er in einem Alter sei, in dem man noch einmal eine neue Herausforderung annehmen könne. Dieser wolle er sich stellen, wenngleich ihm das Amt des Bürgermeisters auch viel Respekt und Demut abverlange. In einer Stadt sei man mehr noch als im Landratsamt näher an den Menschen. „Dort wird das wirkliche Leben organisiert und gestaltet!“ Sollte er gewählt werden, werde er nach Aalen umziehen. Und wenn es nach ihm gehe, wolle er dann nach acht Jahren für eine weitere Amtsperiode antreten.

Die Wahl der Beigeordneten findet in einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats am Montag, 6. November statt. Eine Vorauswahl der eingegangenen Bewerbungen erfolgt im Rahmen der Sitzung des Kultur–, Bildungs– und Finanzausschusses am Mittwoch, 11. Oktober. Die Amtszeit des Beigeordneten für das Baudezernat beginnt am 7. Januar 2024, die des Beigeordneten für das Dezernat III am 1. Februar 2024.