Vielfach gilt künftig Tempo 30

Im September vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan für Aalen beschlossen. Als erstes wurde danach die Höchstgeschwindigkeit in einem Abschnitt der Rombacher Straße auf auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. Nun sollen die noch ausstehenden sieben weiteren beschlossenen Maßnahmen in den nächsten Tagen umgesetzt werden. Damit gilt dann in sieben weiteren Bereichen im Aalener Stadtgebiet Tempo 30.

Nach der Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit in der Rombacher Straße wurden die Erfahrungen ausgewertet. Fazit: Die Lärmbelastung wurde reduziert und die Lebensqualität der dort lebenden Menschen verbessert. So jedenfalls die Aussage der Stadt. Daher sollen nun die noch ausstehenden sieben „Lärmbrennpunkte“ in der Stadt angegangen werden.

Nachts gilt künftig Tempo 30 in Wasseralfingen in der Binsengasse, beginnend bei der alten Metzgerei Müller (Binsengasse 11) über den Kreisverkehr Kreuzung Schlossstraße/Binsengasse bis zum Kreisel mit Ausfahrt nach Hüttlingen.

Tempo 30 gilt nachts künftig ebenso zwischen der Löwenbrauerei Wasseralfingen und der Kreuzung Wilhelmstraße/Stiewingstraße (SHW Automotive).

In Unterkochen sieht der Lärmaktionsplan im Kreuzungsbereich Heidenheimer Straße und L1084 bis zur Einmündung zur Ebnater Steige (L1084) ebenfalls eine nächtliche Lärmreduzierung durch Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30 vor.

In der Kernstadt Aalen wird eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer in der Stunde in der Friedrichstraße von Beginn Einmündung Julius-Leber-Straße bis zur Rombacher Straße (Roschmann-Kreuzung) umgesetzt.

In der Hofherrnstraße, beginnend ab dem Kreisverkehr in Richtung Unterrombach bis zum Kreuzungsbereich Hofherrnstraße/Im Heimatwinkel, wird künftig Tag und Nacht Tempo 30 gelten.

Der Lärmaktionsplan sieht weiter eine nächtlichen Lärmreduzierung durch Tempo 30 in der Düsseldorfer Straße auf Höhe „Seelesbäck’“ bis zum Einmündungsbereich Eugen-Hafner-Straße (Kulturbahnhof) vor.

Gleichermaßen wird eine nächtliche Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 im Kreuzungsbereich Wellandstraße/Badgasse bis zur Welland-Apotheke festgelegt.