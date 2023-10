Jedem dritten Unternehmen im Land droht die Schließung, wenn kein Nachfolger gefunden wird. Sogar jedes zweite Unternehmen sieht sich wegen des Fachkräftemangels in seiner Existenz bedroht. Dies zeigt die zehnte Unternehmensstudie im Auftrag der Commerzbank.

Ihre Ergebnisse, sagt Cora Heide, Gebietsleiterin Unternehmenskunden, gelten so auch für Ostwürttemberg. Befragt hatte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos bundesweit 1600 Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 15 Millionen Euro, darunter 100 in Baden-Württemberg. Darunter waren sowohl Kunden der Commerzbank als auch solche anderer Kreditinstitute.

Mehr als jeder Dritte von ihnen sagt, Arbeitskräftemangel und Inflation seien für ihn beherrschende Themen. Jeder Zweite gibt sogar an, direkt vom Mangel betroffen zu sein, und sieht Gefahren für den Fortbestand seines Unternehmens wegen des Fachkräftemangels. 45 Prozent der Befragten suchen vergeblich nach Auszubildenden, bei rund einem Drittel kommt es zum Verzug, weil Zulieferer unter einem Mangel an Arbeitskräften leiden.

„Mit Blick auf diese Herausforderungen“, sagt Cora Heide, „tun Unternehmen einiges, um sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren.“ 61 Prozent setzen auf eine attraktive Vergütung, jeder Zweite bietet flexible Arbeitszeiten oder zusätzliche Leistungen, aber nur zwei von fünf locken mit einer betrieblichen Altersvorsorge.

Eine zweite Herausforderung für viele Unternehmen ist die Regelung der Nachfolge. Sie ist für vier von zehn Unternehmenskunden bereits relevant. Knapp ein Fünftel will noch maximal fünf Jahre weitermachen, weitere 22 Prozent wollen dies höchstens zehn Jahre. Es sind vor allem persönliche Gründe, die sie veranlassen, sich mit der Unternehmensnachfolge zu befassen. 46 Prozent der Befragten denken wegen fortschreitenden Alters darüber nach, für 44 Prozent ist es ein veränderter Gesundheitszustand, 22 Prozent führen die familiäre und 13 Prozent die finanzielle Situation als Beweggrund an.

Aber jeder Dritte sagt, über Nachfolge habe er sich noch keine Gedanken gemacht. Jeder Vierte will die Leitung des Unternehmens innerhalb der Familie regeln, jeweils elf Prozent wollen verkaufen oder schließen. Jeder Vierte will weitermachen, bis es einen Nachfolger gibt. Wenn sich niemand finden sollte, droht sogar bei jedem dritten Unternehmen die Schließung. Cora Heide: „Sich nicht rechtzeitig um die Nachfolge zu kümmern, kann für das Unternehmen also fatale Folgen haben. Wir sprechen unsere Kunden daher aktiv auf die Thematik an. Die Ergebnisse der Befragung bestärken uns darin, dass die Regelung der Nachfolge ein wichtiger Bestandteil unserer Beratung ist.“ Die Befragung habe gezeigt, dass jedes dritte Unternehmen sich diese Beratung auch wünscht. Erwartet würden Angebote zur Nachfolge- oder Übernahmefinanzierung.