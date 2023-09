Viele Einsprüche gegen die neue Grundsteuer

Auch beim Finanzamt in Aalen hat es eine Vielzahl von Einsprüchen wegen des Verfahrens zur Neubewertung der Grundstücke gegeben. Geht es um tatsächliche oder vermeintliche Fehler, werden sie sogleich bearbeitet, wird die Verfassungsmäßigkeit des neuen Rechts in Zweifel gezogen, ruhen die Verfahren bis zu einer gerichtlichen Entscheidung. Das haben der Leiter des Finanzamts Aalen, Jörg Feldwieser, und der Sachgebietsleiter der Grundstückswertstelle, Rudolf Jakl, im Gespräch mit Viktor Turad erklärt.

Warum ist das Verfahren überhaupt in Gang gekommen und wer musste eine Grundsteuer–Erklärung abgeben?

Jakl: Eine Erklärung abgeben musste jeder, der Grundbesitz hat. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich schon vor Jahren entschieden, dass die bisherige Einheitsbewertung nicht mehr verfassungsgemäß ist. Diese beruhte noch auf den Werten von 1964. Deshalb kam diese Grundsteuer–Reform.

Feldwieser: Dies hängt auch damit zusammen, dass die Grundbuchämter nicht komplett auf dem richtigen Stand sind. Es gibt viele Erbfälle, die grundbuchrechtlich nicht nachvollzogen worden sind und deswegen ist man auch dazu übergegangen zu sagen, wir brauchen die Erklärung der wahren Grundstückseigentümer. Man hört zwar immer wieder die Kritik, dass uns alle Daten vorliegen würden, aber so ist es nicht. Man ist sich sogar sicher, dass die Grundbücher zu einem gewissen Prozentsatz falsch sind. Das ist einer der Gründe dafür, dass wir darauf drängen müssen, dass die Grundstückseigentümer die Erklärungen abgeben. Manche Angaben sind der Steuerverwaltung bislang auch nicht bekannt, weil sie nun wegen des Landesgrundsteuergesetzes komplett neu erhoben werden. Zum Beispiel muss jetzt zum ersten Mal angegeben werden, ob ein Grundstück hauptsächlich zum Wohnen genutzt wird. Nur dann kann es bei der Berechnung der zu zahlenden Grundsteuer auch bessergestellt werden.

Die Frist dafür ist ja abgelaufen. Wie viele Betroffene haben eine Erklärung abgegeben?

Jakl: Es gibt zwei Vermögensarten. Es gibt das Grundvermögen sowie Land– und Forstwirtschaft. Das Verfahren hat mit dem Grundvermögen, also den normalen Grundstücken begonnen. Insgesamt sind etwa 88.000 Erklärungen zu erwarten.

Feldwieser: Diese betreffen das Grundvermögen (Grundsteuer B) und land– und forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitz (Grundsteuer A).

Jakl: Bisher sind davon etwas über 80.000 Erklärungen eingegangen. Dabei redet man von wirtschaftlichen Einheiten.

Was ist eine wirtschaftliche Einheit?

Jakl: Vereinfacht gesagt: Das unter einem Aktenzeichen zu erklärende Grundstück kann aus mehreren Flurstücken bestehen. Dabei ist die Verkehrsauffassung entscheidend, ob Flurstücke zu einer solchen wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst werden können. Unter einem Aktenzeichen ist jeweils eine „wirtschaftliche Einheit“ erfasst. Und deshalb ist grundsätzlich für jedes Aktenzeichen eine Erklärung einzureichen. Ist jemand Eigentümer von mehreren Grundstücken oder Eigentumswohnungen, wäre uns sehr geholfen, wenn in der Erklärung immer auf die Angabe des richtigen Aktenzeichens geachtet wird. Oft kopiert man in solchen Fällen die Erklärung, ändert aber möglicherweise das Aktenzeichen nicht. In der Folge wird der Eingang der Erklärung dem richtigen Aktenzeichen nicht sofort zugeordnet. Das kann wiederum dazu führen, dass die Eigentümerin oder der Eigentümer ein Erinnerungsschreiben erhält. Hier ist auch der Hinweis angebracht: Zensus ist eine statistische Erhebung des Bundes und der Länder, für das Finanzamt ist dies nicht verwertbar. Daher kann man sie nicht anstelle einer (Grundsteuer-)Erklärung einreichen.

Haben Sie bereits feststellen können, wie viele Erklärungen fehlerhaft sind?

Jakl: Aufzeichnungen führen wir dazu keine. Allgemein lässt sich lediglich sagen, dass die Erklärungen der Steuerberater weniger fehlerhaft sind.

Feldwieser: Man kann sogar sagen: Die sind überwiegend richtig, von guter Qualität.

Was passiert mit den fehlerhaften Erklärungen?

Jakl: Das kommt auf den einzelnen Fall an. Offensichtliche Fehler wie etwa Zahlendreher lassen sich einfach korrigieren. Wenn aber zum Beispiel die Grundstücksangaben nicht stimmen oder wenn Flurstücke verwechselt werden, lässt sich der Sachverhalt nicht immer ohne Rückfrage bei den Eigentümerinnen oder Eigentümern klären. Und damit sind wir wieder beim Thema Grundbuch: Wurde etwa ein kleiner Streifen als Gehweg an die Gemeinde verkauft, das Grundbuch aber nicht geändert, muss das näher überprüft werden.

Wenn inzwischen der Messbescheid vorliegt, kann ich davon ausgehen, dass ich alles richtig gemacht habe?

Jakl: Wird von der eingereichten Erklärung abgewichen, so enthält der Bescheid dazu grundsätzlich Erläuterungen, zum Beispiel, wenn vom erklärten Bodenrichtwert abgewichen wird. Die vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte sind für uns dabei bindend.

Was passiert mit Leuten, die keine Erklärung abgegeben haben?

Jakl: Eigentümerinnen und Eigentümern von Grundvermögen (Grundsteuer B), die ihre Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben haben, wurde Ende Juli 2023 ein Erinnerungsschreiben zugesandt. Sie haben dann sechs Wochen Zeit, um ihre versäumte Erklärungsabgabe nachzuholen. In den Schreiben ist erneut ein Abgabetermin genannt, damit endet die Kulanzzeit.

Aber die Erinnerung ist mit keiner Sanktion verbunden?

Feldwieser: Wird keine Erklärung eingereicht, kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Außerdem können die fehlenden Angaben geschätzt werden. Auf beides ist in den Erinnerungsschreiben hingewiesen.

Was ist mit der Land– und Forstwirtschaft?

Feldwieser: Die Informationsschreiben an private Eigentümerinnen und Eigentümer von land– und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken wurden erst Anfang des Jahres versendet. An die Abgabe von fehlenden Erklärungen wird deshalb erst etwas später erinnert.

Wenn alle Erklärungen vorliegen, ist die Sache für das Finanzamt erledigt. Alles weitere ist Sache der jeweiligen Kommune, richtig?

Feldwieser: Wenn die Daten der Grundsteuermessbescheide an die Kommune übermittelt sind, werden dort voraussichtlich die Grundsteuerbescheide erlassen. Allerdings müssen die Kommunen vorher noch die neuen Hebesätze festlegen. Künftig ist nach dem Landesgrundsteuergesetz alle sieben Jahre eine sogenannte Hauptfeststellung vorgesehen.

Es gab die Befürchtung, dass es eine Einspruchs– und Klagewelle geben könnte. Haben Sie da etwas feststellen können?

Feldwieser: Beim Finanzamt Aalen ist eine Vielzahl an Einsprüchen eingegangen. Allerdings haben die Bearbeitung der Grundsteuererklärungen und die Beantwortung von Fragen zur Grundsteuer zurzeit höchste Priorität. Die Erfassung und Bearbeitung der Einsprüche, die sich allein auf die Verfassungskonformität beziehen, hat dagegen aktuell keine hohe Priorität. Deshalb können wir dazu keine genauen Angaben machen.

Was passiert mit einem Einspruch?

Feldwieser: Einsprüche wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Fehler bearbeiten wir sofort. Wird mit dem Einspruch ausschließlich die Verfassungsmäßigkeit des neuen Rechts angezweifelt und das Ruhen des Verfahrens beantragt, gewähren die Finanzämter dies grundsätzlich stillschweigend. Das heißt, das Verfahren ruht dann, bis es richterliche Entscheidungen über die Verfassungsmäßigkeit gibt. Sofern Grundstückseigentümer deutlich machen, dass sie ein eigenes Gerichtsverfahren führen möchten, sind die Finanzämter angehalten, diesem Begehren nachzukommen und über den Einspruch durch Einspruchsentscheidung zu entscheiden.

Gegen was richten sich die Einsprüche?

Feldwieser: In der Mehrzahl wird bezweifelt, dass das neue Grundsteuergesetz verfassungsgemäß ist.

Das bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht entscheiden muss?

Feldwieser: Aktuell ist beim Finanzgericht Baden–Württemberg eine Klage anhängig. Allerdings kann zum weiteren Verfahrensablauf und darüber, bis wann über die Klage entschieden wird, keine Aussage getroffen werden.

Wenn es dort eine Änderung geben sollte, ist dann der, der keinen Einspruch eingelegt hat, der Dumme?

Feldwieser: Nein. Wenn die Grundsteuer nachträglich geändert werden müsste, dann für alle Eigentümerinnen und Eigentümer, unabhängig davon, ob man Einspruch eingelegt hat oder nicht.