Viele Chancen, aber nur ein Essinger Tor

Der Fußball–Oberligist TSV Essingen hat beim 1:1 in Nöttingen einen Punkt geholt. Den Nöttinger Führungstreffer egalisierte Lennart Ruther kurz vor der Pause. Der TSV lässt einige Großchancen liegen und verpasst damit einen möglichen Auswärtssieg.

In der Essinger Startelf fehlte Patrick Funk urlaubsbedingt, sodass Trainer Simon Köpf im 4—1-4—1 auf Felix Nierichlo als alleinigen Sechser setzte. Auf der offensiven Außenbahn startete Erman Kilic für Janik Wiedmann. Nach der ersten Nöttinger Druckphase war es der TSV, der die ersten Möglichkeiten verzeichnen konnte. Zwei Mal hatte Niklas Groiß den Treffer auf dem Fuß: In der 7. Minute rettete Nöttingens Egolf und in der 18. Minute hielt Keeper Xaver Pendinger gegen den Essinger Angreifer. Kurz darauf hatte dann Dean Melo das 0:1 auf dem Schlappen, Pendinger war allerdings erneut zur Stelle. Das Tor fiel stattdessen auf der anderen Seite: Niklas Hecht–Zirpel traf in der 24. Minute per direktem Freistoß zum 1:0 für die Gastgeber. In der 40. Minute steuerte dann Melo nach Pass von Yusuf Coban frei in Richtung Tor, erneut war aber Pendinger der Sieger. Für den Ausgleich musste eine Standardsituation herhalten: Cobans Freistoß köpfte Lennart Ruther zum 1:1 in die Maschen. Köpf sah eine dominante und sehr gute erste Halbzeit seiner Mannschaft, einzig die Effektivität passte nicht: „Wir lassen wahnsinnige Chancen liegen und müssen zur Pause deutlich führen.“

Nach der Pause war zunächst zwei Mal Jerome Weisheit gefordert, der gegen Jimmy Marton und Nikolaos Dobros parierte. Hinten raus waren dann jedoch wieder die Essinger näher dran am Lucky Punch, doch Melo mit seinem Lattenschuss (67.) und Ruther mit einer dicken Kopfballchance (76.) verpassten den Siegtreffer ganz knapp. Köpf fasste den zweiten Durchgang folgendermaßen zusammen: „Nöttingen hat uns zeitweise eingeschnürt, ohne richtig gefährlich zu werden. Es war dann ein rassiges Spiel, in dem wir nach wie vor die besseren Möglichkeiten hatten.“

Unter dem Strich also zwei verlorene Punkte für den TSV? Köpf stimmt zu: „Aufgrund der Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten müssen wir das Spiel gewinnen. „