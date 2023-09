Marion Fromberger und Simon Gegenheimer aus Aalen sind nicht nur Mountainbike-Profis, die zur Weltelite zählen, seit Dezember 2021 stehen sie ‐ auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung ‐ auch als Mountainbikemanager in Diensten der Stadt. Jetzt haben sie im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats über ihre bisherige Arbeit berichtet. Und der Ausschuss hat mit viel Lob und Dank dafür den Vertrag der beiden für weitere zwei Jahre, bis Ende November 2025, verlängert.

Fromberger und Gegenheimer stellten fest, dass viele der Ziele für das Mountainbiking in Aalen in den zurückliegenden knapp zwei Jahren erreicht worden seien. So hätten bereits zwei Sportvereine, die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und der SSV Aalen, eigene Mountainbike-Abteilungen gegründet. In weiteren Vereinen liefen hierzu Gespräche. Die Vorarbeiten zur Legalisierung vorhandener Mountainbike-Trails seien abgeschlossen und das Genehmigungsverfahren sei eingeleitet. Sobald die Trails genehmigt seien und genutzt würden, müssten die Instandhaltungsarbeiten erkannt und organisiert werden. Die beiden verwiesen außerdem auf die ersten erstellten Bike PiTs, Schutzhütten und Orte, wo sich Mountainbiker treffen, wo sie rasten und verweilen und ihre weiteren Routen planen können. Ebenso auf den durch die Palm-Stiftung ermöglichten Christophorus Family Campus in Unterkochen oder auf verschiedene Aktionen wie „Bike & Walk the West“. Größte Events waren natürlich die beiden Weltcup-Rennen 2022 und 2023 in Aalen, an denen beide auch als Sportler teilgenommen hatten.

Für ein Mountainbike-Center am Ostalb-Skilift werde derzeit durch ein externes Büro eine Machbarkeitsstudie erstellt. Diese wird ebenfalls durch die Mountainbikemanager begleitet. Die Ergebnisse sollen bald vorliegen.

Oberbürgermeister Frederick Brütting sagte, in den letzten beiden Jahren hätten Marion Fromberger und Simon Gegenheimer mit einem geringen Mitteleinsatz sehr viel erreicht. Das sei dem außerordentlich großen Engagement der beiden zu verdanken.

In das Lob stimmten die Fraktionen im Ausschuss unisono mit ein. Bernhard Ritter (Freie Wähler) wollte wiesen, ob es nicht sinnvoller wäre, statt einer Erweiterung des Bike-Parks Dürrwiesen solche Gelände auch in anderen Stadtbezirken anzulegen. Brütting verneinte das klar. Nur die Konzentration auf wenige Mountainbike-Gelände schaffe auch die notwendige Qualität. Thomas Battran (Grüne) hakte nach. Ob denn weite Wege in das Konzept und das Zeitbudget von Jugendlichen überhaupt passten, wollte er wissen. Ja, war der OB überzeugt und nannte als Beispiel zwei Jungs aus Bopfingen, die er jüngst in den Dürrwiesen getroffen habe und die extra deswegen samt ihren Bikes mit dem Zug nach Aalen gekommen waren. „Unsere neuen Angebote sind nicht auf den Besuch in der Nachbarschaft ausgelegt“, sagte Brütting. Man wolle damit vielmehr Resonanz über die Stadt hinaus erzielen.