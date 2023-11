Viel Andrang bei der Premiere: „Sobek-Steg“ ist eröffnet

Die Frage „Wann macht denn der Steg endlich auf?“, die kann Oberbürgermeister Frederick Brütting sicher nicht mehr hören. Aber jetzt kann er sie ‐ verlässlich ‐ beantworten: Seit Freitagnachmittag. Preisend mit viel schönen Reden und reichlich Musik ist am Freitagnachmittag der Fußgängersteg, nach seinem Architekten Werner Sobek im Volksmund „Sobek-Steg“ genannt, mit viel Publikum eröffnet wurden, schwungvoll begleitet von der Marching Band der Musikschule auf der einen und der Bigband des Schubart-Gymnasiums auf der anderen Seite. Der Steg verbindet nun den Bahnhof fußläufig mit dem Stadtoval.

Frederick Brütting war die Erleichterung anzumerken: „Jetzt ist es so weit ‐ und man muss sagen: endlich.“ Die ersten Ideen für den Steg stammen aus den Jahren 2008 und 2009. Die offizielle Eröffnung musste aus unterschiedlichsten Gründen immer wieder verschoben werden. Und mit der Verlängerung der Bauzeit stiegen auch die Kosten ‐ von zunächst 6,6 Millionen Euro (2018) auf nun 10,99 Millionen. Das Land habe aber, so fügte Brütting an, kräftig mitfinanziert. Bis jetzt seien 4,4 Millionen Euro Fördergelder aus Stuttgart geflossen, die Stadt hoffe sogar noch auf mehr. Zudem hätten sich, schob Brütting nach, Unternehmen aus der Nachbarschaft über eine Steg-Umlage mit 480.000 Euro beteiligt, weitere 140.000 Euro stellte er in Aussicht.

Immer wieder hatte der Steg für Schlagzeilen gesorgt: Im Sommer 2022 wurde bekannt, dass die Kosten nun auf über zehn Millionen Euro steigen. Im Oktober 2022 schaffte es der Stadtoval-Steg sogar ins Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler ‐ unter elf Projekten in Baden-Württemberg. Der Steuerzahlerbund rügt die Kostenexplosion.

Ein Problem sei vielleicht auch gewesen, analysierte Brütting, dass die Bezeichnung „Steg“ dem komplexen Bauwerk nicht gerecht werde, denn es sei ein Bauwerk, das in Sachen Statik und Spannweite an die Grenzen des technisch Möglichen gehe. Der barrierefreie Zugang vom Bahnhof zu zwei großen Stadtquartieren sei nun mal ein wichtiges Element der Stadtentwicklung, der „Stadt der kurzen Wege“. „Es war Mut gefordert, und der hat sich gelohnt“, so der OB mit Hinweis auf die neuen Blickwinkel, die sich Fußgängerinnen und Fußgängern bieten.

Auch für Baubürgermeister Wolfgang Steidle war die Eröffnung „ein besonderer Freudentag ‐ nicht nur für die, die hier in der Nähe wohnen, sondern für die gesamte Stadtgesellschaft.“ Der Fußgängersteg schaffe Verbindungen. Dies sagte er nicht nur wegen des Stadtovals und des Hirschbachs, sondern auch mit Blick auf das im Bau befindliche Kombi-Bad.

Landtagsabgegordneter Winfried Mack (CDU) sortierte kurz ein, aus welchen Gründen sich das Land ‐ allen voran Landesentwicklungsministerin Nicole Razavi ‐ bei diesem Steg engagiert habe. „Wir wollen Innenstädte stärken, und dazu brauchen wir gute Zugänge. Und wir fördern den öffentlichen Personennahverkehr, denn der Aalener Bahnhof ist eine zentrale Drehscheibe des ÖPNV in Ostwürttemberg.“ Mack gratulierte zu diesem geglückten Kapitel Stadterneuerung.

Im Juli haben die Aalenerinnen und Aalener zum ersten Mal den Steg begehen dürfen ‐ probeweise, dann aber mussten nochmals die Handwerker ran. In den vergangenen Wochen standen noch Restarbeiten an ‐ der Einbau der Aufzugsanlage am Aufgang Ost und die Beleuchtung der Handläufe. Mit der nun erfolgten Abnahme durch den TÜV sowie der Abnahmen der einzelnen Gewerke kann der Steg barrierefrei überquert werden.

Der neue Steg in Zahlen

Bauzeit: Mai 2022 bis Januar 2023.

Eröffnung: November 2023.

Der Steg ist insgesamt 141 Meter lang und er überspannt 19 Gleise. Er überquert die Schienen in rund 8,50 Metern Höhe.

Die Breite des Überbaus inklusive Außen- und Innenverkleidung beträgt 3,33 Meter, die begehbare Breite liegt bei 2,50 Meter. In Bereichen von Oberleitungen der Bahnanlagen verbreitert sich das Bauwerk auf rund 5,3 Meter durch den Berührungsschutz.

Insgesamt wurden für das neue Bauwerk rund 210 Tonnen Stahl und für die Verkleidung 6000 laufende Meter Holzlamellen verbaut.