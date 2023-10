Die VHS-Lerntreffs unterwegs sind ein kostenfreies Angebot der Volkshochschule inn Aalen. Hierfür gibt es in Aalen allerlei Kooperationen mit Vereinen und Instituationen. Die „Aalener Nachrichten“ sind ebenfalls mit dabei und gewähren an diesem Mittwoch einen Einblick in ihre Redaktionsräume am Marktplatz. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor dem Redaktionsgebäude.

Aalen besser kennenlernen, so auch die Redaktion der Aalener Nachrichten

Die Veranstaltungen laufen bereits seit einigen Wochen. Darunter waren beispielsweise schon Kräuterwanderungen, an deren Ende man Kräuterbutter zubereitete hatte oder ein Besuch im Stadtarchiv, bei dem man durch die Stadtgeschichte geführt wurde. Die Intention dieser Lerntreffs ist klar: Die Teilnehmer sollen die Möglichkeit bekommen, die Stadt einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. An diesem Mittwoch ist der Treffpunkt bei den Aalener Nachrichten, um 17 Uhr vor dem Redaktionsgebäude am Marktplatz 15. Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt wird die Besucher begrüßen, ihnen den Tagesablauf eines Redakteurs näherbringen und einen Einblick in die immer schneller werdende Digitalisierung gewähren.

Die Redaktion unterstützt gerne

„Wenn die VHS solch ein Angebot macht, wollten wir das natürlich gerne unterstützen. Deswegen war für mich klar, dass wir dabei sein werden“, sagt Lämmerhirt.