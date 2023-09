VfR zeigt sein „schlechtestes Spiel“ und verliert in Hoffenheim

Die Vorzeichen sind eigentlich nahezu perfekt gewesen. Die TSG Hoffenheim II nach drei Niederlagen zuletzt ohne das nötige Selbstbewusstsein. Der VfR Aalen nach drei Spielen ohne Niederlage in starker Verfassung. Sieger im Duell an diesem Samstag war allerdings am Ende dennoch die TSG Hoffenheim II. „Eine verdiente Niederlage“, sagt VfR-Trainer klar und deutlich.

Maiella muss passen

Bereits vor Beginn musste VfR-Trainer Tobias Cramer seine Pläne ändern. Paolo Maiella musste aufgrund einer leichten Knieverletzung passen. Eine Vorsichtsmaßnahme. In den ersten 20 Minuten waren die Hausherren besser in der Partie. Hoffenheim II hatte folglich auch die besseren Offensivaktionen. Die besten Gelegenheiten vergaben Quincy Butler (18.) und Andu Kelati (29.). Die Beide am starken VfR-Keeper Michel Witte scheiterten.

VfR kommt zu Abschlüssen

Nach etwas mehr als 25 Minuten wachte auch der VfR in der Offensive auf und hatte durch einen Schlenzer von Alessandro Abruscia (auf das Tordach, 25.) und Benjamin Kindsvater (scheiterte an Keeper Nahuel Noll, 45.) zwei gute Abschlüsse. Es ging allerdings mit einem 0:0 in die Pause.

„Die Tagesform hat nicht gepasst“, sagt Benjamin Kindsvater. Das bestätigte sich auch in der zweiten Hälfte, die denkbar schlecht begann.

Kelati trifft zur Führung

Nach Hereingabe von Simon Kalambayi war es der emsige Andu Kelati, der den Ball humorlos im Kasten von Keeper Witte versenkte (48.). „Wir hatten uns viel vorgenommen für die zweite Hälfte“, erklärt Kindsvater. Doch die TSG blieb zielstrebiger und legte nach etwas mehr als einer Stunde den zweiten Treffer nach. Dieses Mal war es Butler, der viel Platz hatte und den Ball perfekt, flach in die Maschen jagte ‐ 0:2.

Meien trifft zum Anschluss

Nur zwei Minuten später schlug allerdings Aalen zurück. Eine traumhafte Freistoßflanke verwertete Vico Meien sehenswert per Kopf. Nur drei Minuten später verpasste Tom Bischof das 3:1. Es war nun ein echt sehenswertes Spiel, das beide Mannschaften boten. Am Ende allerdings nutzte die TSG II einen Fehler von Stefan Wächter durch Umut Tohumcu zum entscheidenden 3:1 (88.).

VfR trifft auf Fulda

Die Aalener Serie damit gerissen. „Es war das schlechteste Spiel. Aber wir sind auch keine Maschinen“, sagt Cramer. Bereits an diesem Dienstag (14 Uhr) kann der VfR in der Centus Arena eine neue Serie starten. „Da können wir es wieder gutmachen“, schickt Kindsvater voraus. Es wartet Fulda auf das Team von Tobias Cramer.

VfR: Witte – Rahn (60. Preu), Jürgensen, Meien, Döringer, Diakite, Abruscia, Kindsvater (82. Sönmez), Odabas (82. Schaupp), Thermann, Wächter.