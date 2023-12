Wenn Cidimar über den VfR Aalen spricht, dann merkt man sofort, dass ihm der Verein von der Ostalb ans Herz gewachsen ist. Mit 39 Jahren und im Besitz des Trainerscheins wünscht sich der ehemalige VfR-Stürmer daher vor allem eines: „Der VfR darf nicht absteigen. Das macht alles kaputt.“ Auch in Sachen Trainer und damit der Nachfolge von Tobias Cramer hat er einen klaren Favoriten: Robert Lechleiter.

Identifikationsfigur für den VfR Aalen

Einst stürmte er mit seinem Sturmpartner Lechleiter (43 Jahre) und dem VfR Aalen in die 2. Bundesliga. Der VfR mischte dort die Liga auf. Das waren noch Zeiten. Längst vergangen. Doch immerhin könnte eben jener Lechleiter den VfR Aalen vor dem Abstieg in die Bedeutungslosigkeit bewahren. Er gilt zumindest als ein möglicher Kandidat und wäre auf dem Markt.

„Robert kann das und ich wäre sehr glücklich, wenn das klappen würde. Er hat die Erfahrung, ist eine absolute Identifikationsfigur beim VfR und er kennt den VfR.“ Ein Attribut, das Cidimar bei vielen anderen Entscheidungsträger der heutigen Zeit und der Vergangenheit bemängelt. „Die meisten nutzen den VfR nur als Sprungbrett.“

Cidimar bietet Hilfe an und wird nicht gebraucht

Oft hat Cidimar selbst seine Hilfe angeboten. „Es wurde immer die Tür zugeschlagen.“ Auch den Wechsel von Vereinslegende Daniel Bernhardt zu den Würzburger Kickers bemängelt der in Sao Paulo geborene ehemalige Profi. „Unverständlich.“ Kurioserweise hat Cidimar mit Bernhardt zusammen den Trainerschein gemacht. Zu Lechleiter hat er nur noch wenig Kontakt. „Leider nicht oft. Jeder macht seinen Weg nach der Karriere. Ich werde ihm aber eine Weihnachtsnachricht schicken und drücke die Daumen, das er den VfR übernimmt.“

Sturmduo feiert am selben Tag Geburtstag

Einmal im Jahr allerdings hat das ehemalige Sturmduo aus besseren Aalener Zeiten regelmäßig Kontakt: am 1. Juli. Genau an diesem Tag haben nämlich beide Spieler Geburtstag. Cidimar selbst ist manchmal im Stadion, kennt Ali Odabas und Steffen Kienle noch aus gemeinsamen Zeiten. „Es ist einfach eine traurige Sache, den Verein so am Boden zu sehen.“ Daher kann er auch nicht öfter auf der Tribüne zuschauen. Es beschäftigt ihn einfach und man nimmt ihm ab, dass der VfR nicht nur irgendeine Station in seiner Karriere gewesen ist. „Der Verein braucht mehr Menschen, die eine VfR-Vergangenheit besitzen.“ Der VfR habe viele verdiente Spieler, die Aalen helfen könnten. Robert Lechleiter sei da nur einer von vielen. „Ich hoffe, dass der Verein endlich diesen Weg einschlägt. Der VfR muss für jeden eine Herzensangelegenheit sein. Es ist einfach traurig, aber es ist die Wahrheit.“ Es gibt dabei viele Beispiele an Vereine, die ihre verdienten Spieler in wichtigen Positionen eingebunden haben. „Ein Beispiel ist dabei auch unser Nachbar 25 Kilometer weiter.“

Braun und Gehrmann auch eine gute Lösung

Cidimar nimmt sich auch nicht aus: „Ich stehe bereit, um dem VfR Aalen zu helfen.“ Zu anderen möglichen Kandidaten hat Cidimar auch seine Meinung. „Martin Braun kenne ich nicht persönlich, aber er ist ein guter Mann. Ramon Gehrmann kenne ich gut und er ist charakterlich und menschlich top. Beide sind kompetent.“ Dennoch wiederholt er ganz klar: „Ich hoffe, das Robert kommt.“