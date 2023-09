VfR–Trainer Tobias Cramer: „Ich möchte auf der Waldau nicht verlieren“

An diesem Samstag ist Fußball–Regionalligist VfR zu Gast in der Landeshauptstadt. Die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer tritt bei den Stuttgarter Kickers an. Spielbeginn im Gazi–Stadion ist um 14 Uhr.

Viele Torchancen kreiert

Nun hat es jede Mannschaft in der Regionalliga–Südwest mindestens einmal erwischt: Kein einziges Team ist mehr unbesiegt. Die einzigen beiden Mannschaften waren Spitzenreiter VfB Stuttgart II und der VfR Aalen. Die Stuttgarter unterlagen dem FC–Astoria Walldorf zu Hause mit 1:2. Der VfR verlor mit 0:3 im Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger. „Das Herausspielen von Chancen war super — das Verwerten leider ungenügend. Wenn wir die Chancen, die wir kreiert haben, allesamt verwertet hätten, hätten wir die Partie drehen können. Wir waren sehr dominant, was mich an der Mannschaft momentan wirklich sehr begeistert“, berichtet VfR–Trainer Tobias Cramer.

Offensivstarke Kickers

Aalens kommender Gegner Stuttgarter Kickers ist stark in die Saison gestartet. Der Aufsteiger hat bereits 13 Punkte auf dem Konto und rangiert auf Platz zwei der Tabelle. Mit bereits 18 erzielten Toren stellen die Kickers zusammen mit Eintracht Frankfurt II die beste Offensive. Treffsicherster Spieler ist dabei Kevin Dicklhuber. Er hat bereits sechs Saisontore erzielt.

Defensiv gibt es keine Mannschaft, die weniger Tore kassiert hat. Sechsmal musste man den Ball bislang aus dem eigenen Tor holen — genauso oft wie die TSG Hoffenheim II und die SG Barockstadt Fulda–Lehnerz. „Die Kickers haben enorm gut eingekauft, den Transfermarkt sehr gut sondiert und haben einfach eine sehr gute Truppe zusammengestellt. Das ist kein normaler Aufsteiger.“, so Tobias Cramer

Der VfR möchte nicht mit leeren Händen zurück auf die Ostalb fahren

Doch beeindruckt muss der VfR vom Saisonstart der Kickers keineswegs sein, denn auswärts ist man noch ohne Niederlage. Fünf der neun Punkte konnte man auf fremden Platz holen. „Wir fahren auf die Waldau, um ein gutes Spiel zu machen und punktemäßig zweistellig zu werden. Das ist unser Ziel. Ob daraus am Ende ein Punkt oder drei Punkte resultieren, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich möchte auf der Waldau nicht verlieren“, ist Tobias Cramer vor der Partie optimistisch. Dabei fügt er an, dass die Atmosphäre eine Besondere sein wird: „Mit 6000 Zuschauern kann man schon rechnen. Dann brennt es natürlich auch. Aber das ist es gerade auch, was uns Fußballern gefällt“, freut sich Tobias Cramer auf die anstehende Partie.

In der Regionalliga Südwest standen sich beide Mannschaften noch nie gegenüber, dafür aber schon viermal in der 3. Liga und insgesamt 16 Mal in der früheren Regionalliga–Süd. Seit fünf Spielen sind die Aalener dabei unbesiegt (drei Siege, zwei Unentschieden). Im bislang letzten Aufeinandertreffen feierte der VfR einen klaren 3:0–Sieg.

Die Tore am 30. Januar 2016 erzielten damals Matthias Morys, Dominick Drexler und Steffen Kienle. Einen Treffer von Steffen Kienle werden die VfR–Fans an diesem Samstag defintiv nicht bejubeln können. Neben Steffen Kienle wird auch Loris Portella nicht spielen können. Er hat einen leichten Infekt. Ansonsten sind aber alle fit und einsatzbereit.