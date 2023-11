VfR spät geschlagen - eiskalter Nazarov lässt Offenbach jubeln

Auf den Tag genau einen Monat vor Heiligabend kündigt sich der Winter an. Bei Kälte, Regen und unter Flutlicht hat sich der Fußball-Regionalligist VfR Aalen an diesem Freitagabend mit den Kickers aus Offenbach gemessen. Die Wiedergutmachung ist geglückt, wenn auch nur halb. Am Ende verliert Aalen bitter, aber nicht unverdient mit 0:1.

Szabo mit starkem Auftritt

Mario Szabo durfte sich vor 5013 Zuschauern schon vor dem Spiel freuen. Schließlich stand das Eigengewächs in der Startelf und das auf dem berüchtigten Bieberer Berg. Er machte seine Sache gut. Das tat auch der VfR aus Aalen - zumindest warf er alles rein. Das 1:6-Debakel gegen Homburg hatte keine Spuren hinterlassen.

Allerdings zeigte der OFC von Beginn seine brutale Wucht und bereits nach nicht mal zehn Minuten schepperte der Aalener Pfosten. Marcos Alvarez hatte diesen getroffen. Es sollte nicht der letzte Aluminiumtreffer der Heimelf an diesem kalten Abend gewesen sein. Es war ein intensives Spiel von Beginn an. Viele Zweikämpfe.

Wanner trifft die Torlatte

Nach 26 Minuten rettete die Latte für Michel Witte und Aalen. Dominik Wanner drosch den Ball an diese und verfehlte wieder die Führung für die Mannschaft von Trainer Christian Neidhard. Der VfR hatte in der ersten Hälfte keine wirklich zwingende Gelegenheit.

Nach der Pause brachte Tobias Cramer Frederik Rahn für den etwas unglücklich agierenden Jascha Döringer. „Er war benommen und musste bereits nach zwei Minuten behandelt werden“, sagte Cramer als Erklärung. Doch es war wieder der OFC, der am Aluminium scheiterte. Zunächst konnte der starke Witte gegen Leon Müller sensationell klären. Die anschließende Ecke bugsierte Alexander Sorge den Ball an Pfosten (58.).

In der 66. Minute war es wieder Witte, der gegen Rafael Garcia sensationell agierte. Dann allerdings hatte Aalen die Chance zur Führung. Ibrahima Diakite marschierte auf und davon, machte vieles richtig aber nicht das Tor. Die anschließende Ecke brachte nichts ein (76.). Nur zwei Minuten später war es dann wieder Witte, der einen Freistoß von Alvarez parierte.

Witte ganz stark und doch geschlagen

Wenig später gewann Witte auch das Duell gegen den eingewechselten Dimitrij Nazarov, der per Kopf am Aalener Keeper scheiterte. Aalen warf sich in jeden Ball. Auch Ali Odabas rettete einmal in höchster Not. In der Nachspielzeit waren dann aber alle machtlos. Ein Eckball flog in den Strafraum, wurde verlängert und am Ende stand Nazarov parat - 0:1. In der 90. Minute. Extrem bitter für Aalen, aber eben eigentlich verdient für Offenbach. „Es ist wieder ein Zuteilungsproblem. Daran müssen wir arbeiten“, sagte Witte.

Rauchschwaden aus dem Aalener Fanblock. (Foto: Sebastian van Eeck )

Auch sechs Minuten Nachspielzeit konnten nichts mehr am Ergebnis ändern und so muss Aalen ohne Zählbares auf die Ostalb reisen. Die eigenen Fans, die eifrig zündelten, verließen ohne die typische Aufmunterung oder Aussprache mit der Mannschaft das Stadion. „Wir sind enttäuscht, das ist doch gar keine Frage. Wir haben alles reingeschmissen“, sagte VfR-Trainer Cramer nach der Partie. Gereicht hat es am Ende nicht.

VfR: Witte – Szabo (90.+2 Schaupp), Jürgensen, Meien, Döringer (46. Rahn), Diakite, Abruscia (89. Preu), Kindsvater (89. Kraus), Kabashi (90.+2 Kundruweit), Odabas, Wächter. Tor: 1:0 Nazarov (90.). Zuschauer: 5013.