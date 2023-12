„Die Entscheidung tut mir extrem weh, weil Tobi ein ganz lieber Mensch ist. Er hat sich hier immer überragend verhalten“, sagt VfR-Präsident Michael Weißkopf: „Aber es geht um den Verein und nicht um Einzelpersonen.“

Die Entscheidung sei daher notwendig gewesen. An diesem Dienstag zog der Fußball-Regionalligist VfR Aalen die Reißleine und stellte seinen Trainer Tobias Cramer mit sofortiger Wirkung frei. Vier Punkte und 22 Gegentore aus den letzten acht Spielen sind eine Tendenz, die der Verein mit dieser Entscheidung durchbrechen möchte.

„Natürlich haben wir in den letzten Wochen zu wenig Punkte geholt“, gibt Tobias Cramer unumwunden zu. Die Saison, die so verheißungsvoll begann, ist nach den Niederlagen gegen direkte Konkurrenten wie Walldorf, Bahlingen, Frankfurt und zuletzt Koblenz gründlich aus den Fugen geraten.

Punkteausbeute wird Cramer zum Verhängnis

„Es ist eine sportliche Talfahrt. Vier Punkte aus den letzten Spielen, das ist viel, viel zu wenig“, stellt der Präsident klar und sagt: „Wir hatten gehofft, das Ganze in der Konstellation wieder in eine positive Richtung lenken zu können.“ Das gelang nicht und plötzlich befindet sich Aalen wieder im Kreise der Abstiegskandidaten. „Die Ausbeute zuletzt, das ist die Ausbeute eines Absteigers“, nimmt Weißkopf kein Blatt vor den Mund: „Die Tendenz geht komplett in die falsche Richtung.“

Man wollte dem Trainer allerdings noch das „super wichtige Spiel“ gegen Koblenz ermöglichen. Dort allerdings wäre ein Sieg Pflicht gewesen. „Das ist nicht gelungen und dann war für uns klar, dass wir reagieren und ein Zeichen setzen werden. Wir wollten das Spiel gegen Kassel nicht kampflos aufgeben und der negativen Entwicklung weiter zuschauen. Es muss was passieren, und ich hoffe, dass das auch bei der Mannschaft angekommen ist.“

Cramer persönlich informiert

Cramer, der unmittelbar vor der Trainingseinheit über die Entscheidung informiert wurde, indessen hat sich bereits von der Mannschaft verabschiedet. „Das ist eine Entscheidung, auf die ich keinen Einfluss hatte. Natürlich war ich sehr überrascht“, so der A-Lizenz-Inhaber: „Auf der anderen Seite bin ich stolz, dass ich diesen Verein trainieren durfte.“

Unmittelbar nach der bitteren 1:3-Niederlage gegen Koblenz hatte Cramer dennoch eine kleine Vorahnung. „Von Samstag auf Sonntag hatte ich schon eine schlaflose Nacht. Das muss ich jetzt akzeptieren, obwohl ich schon sehr traurig darüber bin.“

Linse und Kosturkov übernehmen

Dabei zeigt sich Cramer sehr selbstkritisch, was das vergangene Heimspiel in der Centus Arena betrifft: „Ich habe mit ein oder zwei Auswechslungen eine Fehlentscheidung getroffen.“ In Richtung seiner nun ehemaligen Mannschaft schickt er allerdings hinterher: „Jetzt ist die Mannschaft dran und jetzt ist Selbstreflexion angesagt. Ich habe immer versucht mich schützend vor sie zu stellen und jetzt müssen sie zeigen, dass sie es auch alleine können.“

Keine Eile bei der Trainersuche

Übernommen haben das Ruder mit sofortiger Wirkung der ehemalige Co-Trainer Petar Kosturkov und Torwarttrainer Tobias Linse. Beide werden das Team im letzten Spiel des Jahres bei Hessen Kassel (Samstag, 14 Uhr) betreuen. „Wir wollen gegen Kassel die Trendwende einläuten. Das muss allerdings nicht heißen, dass wir in Kassel unbedingt gewinnen müssen. Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen. Das wäre extrem wichtig.“

Das Duo auf der Bank indessen ist eine Interimslösung, die auf dieses eine Spiel beschränkt ist. Man werde die Winterpause nutzen, um einen neuen Übungsleiter zu verpflichten. Das stellte Weißkopf klar und sagte, dass nur eine Viertelstunde nach der Freistellung die ersten Bewerbungen eingegangen seien. „Wir haben ein genaues Anforderungsprofil und werden uns nicht hetzen lassen.“

Odabas nicht gänzlich überrascht

Und die Mannschaft? „Man hat es irgendwie geahnt“, sagt Kapitän Odabas zur Freistellung von Cramer: „Es ist natürlich sehr schade, aber man muss als Spieler auch das Positive sehen. Vielleicht gibt es einen neuen Impuls.“ Eines sei aber klar: „Die Mannschaft muss eine Reaktion zeigen.“