Jascha Döringer ist auf der Ostalb angekommen und trifft an diesem Samstag (14 Uhr, Centus Arena) mit Aalen am vierten Spieltag der Regionalliga auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. Mit Hessen Kassel empfängt der VfR Aalen zudem die Mannschaft, die die furios gestarteten Stuttgarter Kickers am vergangenen Spieltag gestoppt hat. Im Interview erzählt der 26 Jahre alte variabel einsetzbare Döringer, was ihn nach seinem Wechsel auf die Ostalb am meisten überrascht hat.

Jascha, wie haben Sie sich auf der Ostalb eingelebt?

Grundsätzlich wurde es mir sehr leicht gemacht. Es ist einfach immer ein gutes Gefühl, wenn man warm und herzlich aufgenommen wird in einer neuen Mannschaft. Da merkt man einfach, dass es innerhalb der Truppe sehr gut passt. In Kombination mit dem sehr guten sportlichen Start (sieben Punkte aus drei Spielen, Anm. d. Red.) ist das einfach total super, dass jetzt so ein besonderes Spiel auf mich wartet.

Gehen wir noch einmal gedanklich zurück zu Ihrem ersten Spiel im Aalener Trikot gegen den FC Homburg. Da haben Sie schließlich gleich die Ampelkarte gesehen.

In erster Linie habe ich das Spiel total positiv in Erinnerung, weil wir einfach ein super Spiel gemacht haben. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir in Teilen das Spiel bestimmt, haben super Fußball gespielt. Wir waren auf Augenhöhe mit einem Topteam der Liga. Das hat uns gezeigt, dass wir nach einer intensiven Vorbereitung eben mehr können als nur dagegenhalten. Das war cool zu sehen, dass wir ihnen Probleme bereiten konnten. Beim Platzverweis darf man nicht außer acht lassen, dass es ein emotionales Spiel war. Nach dem Platzverweis für Homburg war die Stimmung im Stadion sehr aufgeheizt. Ich hab mir da viel anhören müssen. Schließlich war ich in die Situation, die zum Platzverweis geführt hat, involviert.

In der Nachspielzeit war das Spiel dann für Sie vorzeitig beendet.

Ärgerlich. Es war schließlich auch mein erster Platzverweis überhaupt. Das war schon ein komisches Gefühl. Damit war auch klar, dass ich das erste Heimspiel der Saison gegen Kickers Offenbach verpassen werde.

Dieses hat Ihre Mannschaft dann aber ohne Ihre Mithilfe mit 2:1 gewonnen.

Das war am Anfang schon schwer zu verarbeiten. Als ich dann aber auf der Tribüne erlebt und gesehen habe, dass die Jungs einen so geilen Sieg einfahren konnten, war ich dennoch einfach nur glücklich.

Ihr Trainer Tobias Cramer hat trotzdem keinen Zweifel daran gelassen, Sie gleich gegen Koblenz wieder in die Startelf zu rotieren. Haben Sie damit gerechnet?

Das hat mich sehr gefreut und das Vertrauen tut mir auch gut.

Blicken wir auf das Spiel gegen Koblenz. Das Duell gegen das Schlusslicht war das im Vorfeld erwartet schwere Spiel.

Wir haben unter sehr schwierigen Bedingungen in Koblenz gegen einen sehr konzentrierten Gegner gezeigt, dass wir nicht ganz zu Unrecht so gut in die Saison gestartet sind und vier Punkte nach zwei Spieltagen auf dem Konto hatten. Der Sieg in Koblenz zeigt einfach eine besondere Qualität unserer Mannschaft.

Bislang seid Ihr in allen Spielen in der Regionalliga in Führung gegangen, habt den Ausgleich kassiert und diesen weggesteckt. Das spricht für eine gute Moral.

Das ist natürlich sehr positiv, dass es uns gelungen ist, in jedem Spiel in Führung zu gehen. Dadurch konnten wir das Spiel immer auf unsere Seite ziehen und den Gegner unter Druck setzen. Allerdings hatten wir dann eben Phasen in den Spielen, in denen wir den Ausgleich hinnehmen mussten. Das ist aber meiner Meinung nach in dieser Liga normal, weil sie eben sehr ausgeglichen und stark ist. Dann ist eben die Qualität, diese Rückschläge weg zustecken und direkt dagegen zuarbeiten. Da ist es egal, wann man den Ausgleich macht. Man muss konzentriert verteidigen und selber viel dafür tun, dass man Torchancen bekommt. Das haben wir in allen Spielen getan. Gegen Homburg war es vielleicht sogar noch zu wenig, da hätten wir in Überzahl vielleicht noch mehr rausholen können. Aber unter dem Strich ist zum Saisonstart der Punkt für uns auch sehr gut gewesen. In den anderen Spielen hat man dann schon gemerkt, dass wir auf Sieg gespielt haben und wir so einen Druck aufgebaut haben, dass die Tore dann auch verdient gefallen sind.

Wenn man so einen positiven Lauf hat, besteht dann nicht immer wieder die Gefahr vielleicht ein paar Körner weniger zu investieren und vielleicht etwas wenige konsequent an die Aufgabe heranzugehen?

Wären wir so nach Koblenz gefahren, dann hätten wir mit Sicherheit das Spiel verloren. In dieser Liga wirst du keine Mannschaft im Vorbeigehen besiegen. Koblenz hatte einen schlechten Start, aber sie haben gegen zwei gute Mannschaften verloren. Das darf man nicht vergessen. Es ist eben genau die Kunst, die Konzentration in so einem Spiel genauso hochzuhalten, wie in einem Spiel gegen einen Meisterschaftsfavoriten. In diesen Duellen geht es um die Punkte, die wir unbedingt brauchen.

Jetzt kommt mit Hessen Kassel eine Mannschaft, die Sie gut kennen? Zudem ist Ihr ehemaliger Verein ebenfalls gut in die Saison gestartet. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Es wird in mehrfacher Hinsicht ein super interessantes Spiel. Nicht nur für mich persönlich. Kassel und wir sind sicherlich zwei Teams, die in der Liga bislang positiv überraschen. Wenn man sich die Ergebnisse aus der vergangenen Runde anschaut, dann sieht man, dass viel passiert ist. Sowohl in Aalen als auch in Kassel. Natürlich ist das schön zu sehen, dass es für uns beide so gut läuft. Ich freue mich natürlich für die Jungs, die ich dort noch kenne. Mit vielen Spielern bin ich befreundet, denen wünscht man natürlich nur das Beste. Die nächsten drei Punkte für Kassel, die gibt es aber erst zwei Wochen später (lacht).

Ein Anfang ist gemacht. Wohin führt die Reise für den VfR Aalen in dieser Runde noch?

Es wird extrem wichtig sein, diesen guten Start so lange wie möglich auszudehnen und die Euphorie im Umfeld mitzunehmen. Dann hat man auch eine gewisse Ruhe im Verein. Das ist in Kassel auch nicht anders. Für Prognosen ist es noch viel zu früh. Alle Punkte, die wir jetzt sammeln, entfernen uns von den Abstiegsplätzen und darum geht es in erster Linie. Danach wird man dann sehen, wann man eine stichhaltige Analyse machen kann, wohin die Reise geht.

Sieben Punkte aus drei Spielen zum Auftakt. Bei manchem Fan wachsen da sicher die Bäume schon in den Himmel.

Das ist auch völlig in Ordnung. Bei Traditionsvereinen wie dem VfR Aalen sind die Träume und Erwartungen immer schnell ein wenig höher. Das ist jedem bewusst. Dennoch macht es keinen Sinn auf diese Züge aufzuspringen, denn so haben wir die Punkte nicht geholt. Sondern vielmehr mit einer komplett anderen Herangehensweise. Wir wissen, dass wir für jeden Punkt härter arbeiten müssen als andere Mannschaften. So lange wir das tun, werden wir die Punkte auch holen und so können wir in dieser Saison sicherlich noch den einen oder anderen Sieg feiern.

Gibt es Dinge, die Sie nach Ihrem Wechsel von Kassel auf die Ostalb überrascht haben?

Grundsätzlich ist es immer ein wenig anders, wenn man aus einem anderen Umfeld in eine andere Stadt kommt. Hier in Aalen in der Stadt geht es generell etwas ruhiger zu. Die Leute sind super freundlich und hilfsbereit. Auf den Verein bezogen habe ich schon gespürt, dass der Ruf des VfR gelitten hat und er zumindest vor der Saison im Umfeld nicht als das Aushängeschild gesehen wurde. Aber umso schöner ist, dass man jetzt eben merkt, dass die Leute den Verein im Herzen tragen und sich über die Erfolge freuen. Vielleicht kann man so auch die Aufmerksamkeit wieder auf den VfR lenken.