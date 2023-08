Die Regionalliga Südwest ist unterhaltsam. Das hat der erste Spieltag gleich bewiesen. Erst schockten die Stuttgarter Kickers den Aufstiegsfavoriten aus Offenbach spät und sorgten für den ersten Paukenschlag, ehe Aalen am Sonntag gleich das nächste Topteam an den Rand einer Niederlage gebracht hat.

Kurioses Führungstor

Nach 16 gespielten Minuten in Homburg war klar, der VfR Aalen kann für Tore sorgen. Wenn auch kurios: As Ibrahima Diakitè feierte, doch letztlich war es ein krasser Fehler von Torwart Tom Kretzschmar, der den Aalener Mittelstürmer anschoss und so für den Aalener Treffer sorgte. „Das hat sich Ibrahim verdient. Wenn man sieht, mit welcher Konsequenz er angelaufen ist. Dann wird es für den Keeper schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen.“ Wenngleich er den Ball natürlich einfach nur auf die Tribüne hätte befördern müssen. Tat er aber nicht.

Witte klärt gegen Eisele

Zuvor allerdings hatte in der zwölften Minute Fabian Eisele bei seinem Abschluss Pech, dass Michel Witte im Tor der Aalener zur Stelle war. Nach rund 20 Minuten rettete dann Dennis Lippert nach einem Versuch von Jascha Döringer kurz vor der Linie und verhinderte so das frühe 0:2. Das macht Mut, auch für kommenden Aufgaben: „Wir können gegen solche Topteams Torchancen kreieren.“

Platzverweis für Homburg

Man fahre mit einem „guten Gefühl“ nach Homburg, sagte VfR–Coach Tobias Cramer vor der Partie und das wurde in der ersten Halbzeit nicht schlechter. Zumal Homburg, das durchaus offensiv agierte, kurz vor der Pause Aalen erneut in die Karten spielte. Markus Mendler traf Jascha Döringer rüde, trat nach und der Schiedsrichter schickte den Homburger in der 43. Minute mit einem Platzverweis vom Feld.

Hummel besorgt den Ausgleich

Allerdings hatte der Favorit in seiner Heimat in Minute 36 bereits zumindest in Sachen Ergebnis für Gleichstand gesorgt. Nach einer Flanke stand am Ende nach Zuspiel von Eisele David Hummel parat und schob zum Ausgleich in die Maschen.

VfR startet kontrolliert in zweite Hälfte

So stand es nach durchaus unterhaltsamen 45 Minuten 1:1. „Wir haben klar gesagt, dass wir nicht zu enthusiastisch agieren wollen“, erklärt Cramer die Zurückhaltung seiner Jungs. Denn nach der Pause versuchte auch der FCH in Unterzahl weiter Akzente zu setzen. Ein Punktverlust am ersten Spieltag wollte die Mannschaft von Trainer Danny Schwarz eigentlich tunlichst vermeiden. Doch es war wieder Diakitè, der bei seinem Pfostentreffer in der 64. Minute die erneute Aalener Führung verpasste. „Es fehlt das Quäntchen“, so Cramer weiter. Das hatte er bei seinem ersten Treffer an diesem Tage vor 1180 Zuschauern bekanntlich noch.

Cramer "hochzufrieden"

„Wir haben in der Überzahl dann wieder Fehlentscheidungen getroffen, sind oft nicht konsequent an die Grundlinie gegangen.“ Daher blieb Aalen am Ende ohne einen weiteren Treffer. Aber das ist „gar nicht so wild“. Denn letztlich feierte der VfR aus Aalen eine gelungene Auswärtsreise und belohnte sich mit dem ersten Zähler im ersten Spiel der Saison. „Ich bin hochzufrieden, weil es ein verdienter Punktgewinn ist“, stellt Cramer klar: „Wir haben das ganze Spiel über sehr diszipliniert gegen den Ball gearbeitet und die Räume gut verdichtet.“ Dazu kommt eine weitere wichtige Erkenntnis für den weiteren Saisonverlauf: „Man sieht, dass wir konkurrenzfähig sind.“

Döringer fliegt ebenfalls

Der späte Platzverweis von Döringer, der nach der Roten Karte von Mendler ebenfalls eine Verwarnung bekam — eine Randnotiz. Einen großen Anteil daran hatte laut Cramer das Publikum. „Jascha ist permanent, wenn er am Ball war, ausgepfiffen worden. Ich sage, das war eine klare Tätlichkeit von Mendler.“

Der Platzverweis sei daher seiner Meinung nach, eine „Ausgleichshandlung“ des Schiedsrichters gewesen. Der Blick geht nach der Rückfahrt nun Richtung Freitag. Dann warten nämlich die Kickers aus Offenbach im ersten Heimspiel der Aalener (19 Uhr) in der Centus Arena. „Wir müssen unserer Linie treu bleiben. Das heißt, konsequent und diszipliniert gegen den Ball arbeiten“, schickt Cramer voraus: „Es wäre eine Freude, wenn das klappen würde.“ Selbstvertrauen ist schon mal da.

VfR: Witte – Jürgensen, Döringer, Odabas, Thermann, Meien, Maiella (72. Preu), Abruscia (87. Schaupp), Kindsvater, Wächter, Diakitè (82. Kundruweit).

Tore: 0:1 Diakité (16.), 1:1 Hummel (35.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Mendler (Homburg, 42.). Gelb-Rote Karte Döringer (Aalen, 90.+1). Zuschauer: 1180.

Gelbe Karten: Hummel / Diakité, Döringer, Abruscia.