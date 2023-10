VfR macht wieder Spaß ‐ auf allen Ebenen

Auf reges Interesse stieß der Sponsorenabend des Fußball-Regionalligisten VfR Aalen an diesem Dienstagabend. Fast genau ein Jahr ist es nun her, als der VfR Aalen zum zweiten Mal Insolvenz anmelden musste. Präsidiumsmitglied Michael Weißkopf blickte nochmals auf den aus Sicht des VfR dunklen 26. Oktober 2022 zurück: „Ich musste die ziemlich bitterste Pressekonferenz geben, die ich jemals in meinem Leben gehalten habe. Das war ein sehr großer Tiefschlag für uns alle. Wir haben zu Recht auf die Mütze bekommen.“ Doch Weißkopf sah darin auch eine Chance, dass sich der VfR neu aufstellt, sich neu sortiert und viele Dinge auf die richtige Bahn bringt.

Und es wurde Wort gehalten. Fast ein Jahr später sieht die Lage rund um den Fußball-Regionalligisten VfR Aalen viel besser aus. „Wenn man auf das arbeitsreiche Jahr zurückblickt, haben wir schon einige Dinge umgesetzt. Wir laufen definitiv in die richtige Richtung. Man sieht es am deutlichsten beim sportlichen Erfolg: Die Mannschaft harmoniert unglaublich gut und spielt einen richtig tollen Fußball. Wir stehen auf Platz fünf und machen es toll. Mir macht es Freude ins Stadion zu gehen“, so Michael Weißkopf. Für die Zukunft wünscht sich Michael Weißkopf, dass man die kleinen Schritte in die richtige Richtung konsequent weitergeht. „Wenn man das macht, kommt man irgendwann auch oben an der Treppe an und kann auch mal wieder oben anklopfen. Das ist das was wir uns alle wünschen: gemeinsam erfolgreich zu sein und Spaß zu haben.“ Auch Michael Schäfer, ebenfalls Präsidiumsmitglied, sieht den VfR Aalen auf dem richtigen Weg. Dennoch habe man die „to-do's“ noch nicht ganz fertig. Dabei sprach Michael Schäfer das Thema Trikot- und Hauptsponsor an. Doch insgesamt wächst das Interesse am VfR Aalen wieder. So verkündete Michael Schäfer, dass man das Jahr über 21 neue Sponsoren hinzugewinnen konnte. Martin Steidle (Präsidiumsmitglied und Leiter Nachwuchsbereich) gab Einblicke in die Jugendarbeit. Wie er betonte, konnte man die Namensrechte für die „TAAlentschmiede Ostalb“ für die nächsten drei Jahre an das Autohaus Widmann vergeben. Ein weiterer Meilenstein sei laut Martin Steidle der Containerbau. Der Sportliche Berater Marco Grüttner stellte den Sponsoren nochmals die Mannschaft ‐ im Fokus standen dabei speziell die Neuzugänge ‐ vor. Trainer Tobias Cramer betonte, dass jeder im Team für den anderen da ist. „Wir sind eine Familie.“ Eine Podiumsdiskussion über das Thema „Sponsoring im Sport“ rundete den Abend ab.