Ali Odabas schlägt Alarm. Der 30 Jahre alte Kapitän des VfR Aalen, der in dieser Runde erst die Binde von Alessandro Abruscia übernommen hat, nimmt nach der neuerlichen Niederlage (1:2 in Walldorf) im exklusiven Interview kein Blatt vor den Mund. Der Tabellenneunte VfR Aalen (23 Punkte) hat nach dem starken Saisonstart seine gute Ausgangsposition in der Regionalliga eingebüßt und jetzt wartet der Senkrechtstarter der Liga auf Aalen.

Ali, der VfR Aalen ist furios gestartet und hat viele Beobachter überrascht. Jetzt allerdings hat sich das Blatt gewendet. 1:2 gegen Walldorf, 2:2 gegen den VfB Stuttgart II, 0:3 gegen den FSV Frankfurt und 0:2 gegen den Bahlinger SC: Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für die schlechte Punkteausbeute zuletzt?

Wenn ich die genauen Gründe nennen könnte, dann hätten wir diese gleich nach dem Spiel gegen Bahlingen verändert. Wir sind wirklich selber schuld. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben gut losgelegt, guten, attraktiven Fußball gespielt und jetzt ist natürlich auch bei uns selber die Erwartungshaltung eine ganz andere. Das gilt auch für die Fans und die Zuschauer. Das ist völlig normal. Beim Spiel gegen den VfB Stuttgart II haben wir zumindest 70 Minuten an die guten Leistungen aus den ersten Saisonspielen anknüpfen können. Leider haben wir den Sieg dann noch aus der Hand gegeben. Gegen Frankfurt haben wir den Gegner eingeladen und es dem FSV viel zu leicht gemacht. Walldorf war ganz sicher die Niederlage, die mich am meisten enttäuscht hat. Wir haben nichts auf den Platz bekommen, was Wille und den Kampf angeht. Eigentlich haben wir nur 15 bis 20 Minuten guten Fußball gespielt und haben verdient den Ausgleich erzielt. Dann haben wir wieder aufgehört und das 1:2 ist dann natürlich abgefälscht und unglücklich.

Hat man sich nach dem furiosen Start vielleicht irgendwie ein wenig zu sehr auf den guten Lauf verlassen? Vielleicht sogar ein wenig zu sehr nach oben geschielt?

Wir haben uns auch nach den Siegen immer gesagt, dass wir so weitermachen müssen und die Ruhe mitnehmen wollen. Man verliert Spiele, das ist normal. Mir geht es dabei immer um die Art und Weise. So wie wir die Spiele verloren haben, war es einfach schlecht von uns. Da trifft ganz klar die Mannschaft die Schuld. Es heißt einfach ganz klar: Mit Halbgas funktioniert es einfach nicht. Das machen wir sicher aber nicht bewusst.

Die Realität heißt nun erst einmal wieder Abstiegskampf oder sehen Sie das anders?

Für uns war der Aufstieg nie ein Thema. Es ist mein drittes Jahr beim VfR Aalen und für mich persönlich wäre es einfach mal schön, ein ruhiges Jahr zu haben. Ich will nichts mit dem Abstieg oder anderen Problematiken zu tun haben und will einfach ganz normal Fußball spielen. Die Liga ist unglaublich eng und wenn man es grob sieht, dann steckt selbst der Tabellendritte im Abstiegskampf. Wir müssen einfach unsere Leistung abrufen, wie zu Beginn der Saison, dann werden wir eine ruhige Saison spielen und unsere Punkte einfahren.

20 eigene Treffer und 24 Gegentore ‐ beide Werte sind sicher nicht optimal. Allerdings vor allem die vielen Gegentore zuletzt (zwölf aus den vergangenen sechs Pflichtspielen) dürften Ihnen als Innenverteidiger sicherlich am meisten Bauchschmerzen bereiten, oder?

Natürlich beschäftigt mich das mit am meisten. Das hat man auch gegen Astoria zuletzt wieder gesehen. Beim ersten Gegentor kullert der Ball 20 bis 30 Meter im Strafraum herum, fünf Spieler können es verteidigen, keiner kommt ran und dann passt auch die Zuordnung nicht. Das zweite Tor ist natürlich unglücklich. Jonas Arcalean schießt und der Ball wird abgefälscht und geht rein.

Einfache Frage: Was muss sich ändern?

Am Anfang hat uns in der Defensive stark gemacht, dass wir bereits vorne im Sturm angefangen haben zu verteidigen. Sei es das Anlaufen, sei es der absolute Wille und das ist dann eben eine Kette, die bei uns in der Abwehr ankommt. Da hast du einfach ein anderes Gefühl, wenn alle elf Spieler ordentlich verteidigen und den richtigen Wille zeigen. Es ist dann eben auch unglaublich schwer, gegen uns ein Tor zu erzielen. Wenn aber ein oder zwei Positionen dann nachlassen oder nicht rankommen wird es schwierig. Natürlich hat man dann in der Abwehr immer noch Überzahl. Da dürfen wir auch nicht die Männer aus den Augen verlieren. Das haben wir klar angesprochen. Wir müssen als Mannschaft oder als Einheit wieder dahin kommen, wie wir es am Anfang der Saison gemacht haben. Dann gewinnst du die Spiele und wenn es perfekt klappt auch ohne Gegentor. Wir wissen, was wir leisten können und da wollen wieder hinkommen. Die Niederlage gegen Walldorf ist auf jeden Fall ein Wachmacher für jeden von uns. Mit Halbgas funktioniert in dieser Liga überhaupt nichts.

Jetzt kommt am Samstag Freiberg, das mit 29 Punkten aus 16 Spielen auf dem fünften Platz rangiert. Was ist drin für den VfR Aalen?

Freiberg hat mich auf jeden Fall überrascht. Da sieht man, was mit einer geschlossenen Mannschaft möglich ist. Gegen die Kickers, die so eine überragende Saison spielen, da kann man sicher auch einmal verlieren. Unser Ziel ist es natürlich, Freiberg die zweite Niederlage beizubringen. Wir wollen unbedingt gewinnen, vor allen Dingen zu Hause.