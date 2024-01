Während die Profis der Aalener in der Regionalliga um den Klassenerhalt kämpfen, hat die Jugend ein weiteres Ausrufezeichen gezeigt. Die U13-Fußballer der VfR Aalen holen sich den Titel bei der Hallenbezirksmeisterschaft.

Nachdem der Jahrgang 2011 im vergangenen Sommer bereits den Bezirkspokal geholt hat, konnte nun auch die Hallenbezirksmeisterschaft gewonnen werden - und das in beeindruckender Art und Weise. In drei Vorrunden und der Endrunde konnten bis auf ein Unentschieden in der Endrunde alle Spiele bei einem Torverhältnis von 137:1 gewonnen werden. In der Endrunde blieb man ohne Gegentor.

Die drei Vorrundenspiele wurden jeweils mit 4:0 gewonnen. In der Zwischenrunde trennte man sich gegen die U13 des 1. FC Heidenheim mit 0:0, während man das zweite Spiel gegen die SGM Mutlangen/Durlangen mit 4:0 für sich entschied. Im Finale besiegte man den 1. FC Normannia Gmünd klar mit 3:0. Die U15 verpasste den Titel nur um Sekunden. Nahezu mit der Schlusssirene musste man das 0:1 hinnehmen. Bis dahin trat die U15 ähnlich souverän auf. Insgesamt erreichten von sieben gemeldeten Mannschaften sechs Teams die Endrunde. Aufgrund der Regularien konnten allerdings nur drei teilnehmen.