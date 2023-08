VfR hat eine stressfreie Saison im Blick

„Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Homburg“, sagt VfR–Trainer Tobias Cramer. Dort startet der Fußball–Regionalligist von der Ostalb an diesem Sonntag (14 Uhr) gleich gegen einen Top–Favoriten der Liga in die neue Saison. „Wir haben eine sehr gute Vorbereitung absolviert“, macht der VfR–Coach den Fans vor dem Auftakt Mut.

„Es wird sehr schwer, etwas mitzunehmen“, sagt Cramer aber auch und er muss es wissen. Schließlich hat er selbst bislang in seiner Karriere beim FCH noch nicht punkten können. Hoffnung schöpft der Coach der Aalener aber aus der Tatsache, dass man in der vergangenen Saison in Homburg „gut ausgesehen“ habe. „Der Kader ist vollständig.“ Einzig Kienle fehlt aus bekannten Gründen (wartet noch auf grünes Licht vom Arzt). Zudem brauchen sowohl Loris Portella (wieder gesund nach leichter Erkältung) und Johannes Kraus (Innenbandverletzung) noch ein paar Prozentpunkte, um auf dem höchsten Leistungslevel agieren zu können. Beide haben aber zuletzt wieder voll mittrainiert. Was die Plätze im Bus nach Homburg betrifft, hat Cramer noch keine Entscheidung getroffen. „Wie im vergangenen Jahr auch, werde ich noch eine Nacht darüber schlafen.“ Zuvor werden alle Personalien natürlich noch einmal im Trainerteam diskutiert. Diskutiert wurden auch Dinge, die in der Vorbereitung noch nicht zur Zufriedenheit des Trainerteams funktioniert haben. „Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht“, sagt Cramer und meint damit beispielsweise das Spiel zuletzt im WFV–Pokal gegen Donzdorf (2:0). Viele falsche Entscheidungen und viel „Kleinklein“ auf engstem Raum habe dort für zusätzliche Spannung gesorgt. Das Sorgenkind Offensive sollen die besten Torschützen der Vorbereitung, Stefan Wächter und Paolo Maiella beheben. „Da sind wir einen Schritt weiter. Mittlerweile werden auch aus der Entfernung Abschlüsse gesucht.“ Große Stücke halt man in Aalen auch auf As Ibrahima Diakite, der aber zunächst den Sprung von der Ober– in die Regionalliga schaffen muss. Er habe großes Potenzial, sagt Cramer. Daneben sollen David Preu und Benjamin Kindsvater für weitere Torgefahr sorgen. Mit Levin Kundruweit ist zudem ein weiterer Stürmer im Kader. „Er ist einen Schritt weiter, aber im fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit“, sagt Cramer: „Er hat gezeigt, dass er als Stoßstürmer eine gute Rolle spielen kann.“ In Sachen Saisonziel lässt sich der Coach der Aalener keinen Tabellenplatz entlocken: „Ich bin da vorsichtig. Natürlich möchte auch ich gerne auf einem einstelligen Tabellenplatz landen, aber in erster Linie sollten wir daran arbeiten, etwas stressfreier eine Saison zu Ende spielen zu können.“ Die Stimmung in der Mannschaft sei gut. Jetzt gilt es, auf dem Rasen zu liefern.