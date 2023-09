VfR Aalen verpflichtet zwei Spieler

Der VfR Aalen ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Oryan Velox und Umut Sönmez verpflichtet. Velox hat zuletzt für die U19 von RW Erfurt gespielt und kommt gebürtig aus St. Vincent und die Grenadinen. Dort stand der Offensivspieler, der variabel einsetzbar ist, bereits für die Nationalmannschaft auf dem Platz. Der 18–Jährige erhält zunächst einen Einjahresvertrag auf der Ostalb.

Umut Sönmez stand zuletzt in der Türkei, bei Fethiyespor, unter Vertrag. Der 30–Jährige wurde in der Jugend vom FC Augsburg ausgebildet, war danach unter anderem für den FC Memmingen und den FC 08 Villingen im Einsatz. Danach verschlug es den Linksaußen, der auch rechts außen und im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist, in die Türkei. Auch er erhält einen Einjahresvertrag.

Während Sönmez bereits heute Abend gegen die TSG Balingen zum Kader gehören könnte, muss Velox aufgrund noch nicht vorliegender, behördlicher Dokumente, die für die Spielberechtigung benötigt werden, seine Teamkollegen von der Tribüne aus unterstützen.