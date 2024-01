Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat das erste Testspiel unter Neu-Trainer Markus Pflanz mit 2:3 gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim verloren.

VfR geht in Führung - doch Pforzheim dreht das Spiel

Benjamin Kindsvater brachte den VfR in der neunten Minute mit 1:0 in Führung. Doch der Oberligist konnte die Partie in der ersten Halbzeit drehen. Robin Münst (28. Minute) und Konstantinos Markopoulos (36. Minute) trafen. Mitte der zweiten Halbzeit erzielte Paolo Maiella den 2:2-Ausgleich. In der 70. Minute sorgte Daniel Rapp für den erneuten Pforzheimer Führungstreffer. Er erzielte ein Eigentor. So bewertet Trainer Markus Pflanz den Auftritt seiner Mannschaft. „Für mich war das Spiel gegen den Ball wichtig. Dabei gab es einige sehr gute Szenen dabei. Ich habe nicht auf das Ergebnis geschaut. Mir ging es nur darum, ob die Jungs das umsetzen können, was wir in fünf Tagen trainiert haben.“ Am kommenden Samstag (27. Januar) steht für den VfR Aalen dann das nächste Testspiel an, bei der SpVgg Gröningen-Satteldorf.

Am 2. März steht das erste Liga-Spiel für Markus Pflanz an

Währenddessen sind die Spieltage 22 bis 25 in der Regionalliga Südwest terminiert worden. Der VfR Aalen trifft am Samstag, 2. März, um 14 Uhr zu Hause auf den FSV Mainz 05 II. Am 9. März (14 Uhr) spielen die Ostälbler beim TSV Steinbach-Haiger. Am Freitag, 15. März (19 Uhr) kommt es in der Centus Arena zum Duell gegen die Stuttgarter Kickers. Am Samstag, 23. März (14 Uhr) möchte der VfR drei Punkte bei der TSG Balingen einfahren.