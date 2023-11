VfR Aalen: Späte Tore, Wahnsinn und 26 Punkte

Die Hinrunde in der Regionalliga-Südwest ist Geschichte. Der VfR Aalen rangiert mit 26 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Der Blick zurück auf die ereignisreichen ersten 17 Spiele.

1. Spieltag: Mit insgesamt vier Neuzugängen bestritt der VfR das erste Spiel der neuen Saison. Beim Aufstiegsfavoriten FC 08 Homburg spielten die Aalener 1:1. As Ibrahima Diakité brachte die Ostälbler in der 16. Minute in Führung, doch in der 35. Minute glich David Hummel aus. Nach einer Roten Karte für Markus Mendler, spielte der VfR eine Halbzeit in Überzahl. Kurz vor dem Ende sah Jascha Döringer die Ampelkarte. Er fehlte somit im ersten Heimspiel. (6. Platz, ein Punkt)

2. Spieltag: Zum ersten Heimspiel mussten sich die Fans erst einmal an einen neuen Namen gewöhnen: Aus der Ostalb Arena wurde die Centus Arena. Im ersten Heimspiel bekam es der VfR wieder mit einem Aufstiegsfavoriten zu tun. Kickers Offenbach wollte nach einem Fehlstart die ersten Punkte der Saison holen. Daraus sollte nichts werden, 1720 Fans sahen einen 2:1-Sieg des VfR. Vico Meien brachte Aalen bereits in der fünften Minute in Führung. Irwin Pfeifer glich in der 76. Minute aus. Doch das letzte Wort sollte As Ibrahima Diakité haben. In der 90. Minute traf er zum vielumjubelten 2:1. (5. Platz, vier Punkte)

3. Spieltag: Eine lange Auswärtsfahrt stand für die Rohrwang-Kicker am dritten Spieltag an. Es ging nach Koblenz. Aufsteiger TuS Koblenz erwartete den VfR. Benjamin Kindsvater traf in der 25. Minute zum 1:0. Die Führung hielt nur neun Minuten. Felix Könighaus traf zum 1:1. Elf Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Paolo Maiella den 2:1-Siegtreffer. (4. Platz, sieben Punkte).

4. Spieltag: Auch nach dem Spiel gegen Hessen Kassel war der VfR noch unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer spielte 1:1. Benjamin Kindsvater markierte in der 25. Minute per Foulelfmeter das 1:0. Niko Zografakis konnte noch vor der Pause (37. Minute) zum 1:1 ausgleichen. (3. Platz, acht Punkte)

5. Spieltag: Drei Tage nach dem 1:1 gegen Hessen Kassel, spielte Aalen erneut 1:1. Wieder brachte Benjamin Kindsvater den VfR per Foulelfmeter in Führung (56.). Elf Minuten später sorgte Danny Schmidt mit seinem Treffer für die Punkteteilung. (4. Platz, neun Punkte)

6. Spieltag: Nur zwei Teams waren nach fünf Spieltagen noch unbesiegt. Der VfB Stuttgart II und der VfR Aalen. Beide Serien gingen am ersten September-Wochenende zu Ende. Der VfR verlor mit 0:3 gegen den TSV Steinbach Haiger. Nicolas Wähling (7.), Marvin Jung (17.) und Ayodele Max Adetula (90. +2) trafen. (8. Platz, neun Punkte).

7. Spieltag: Drittliga-Atmosphäre herrschte am hochsommerlichen 9. September im Stuttgarter Gazi-Stadion auf der Waldau. Fast 6000 Fans sahen ein intensives und packendes Derby zwischen den Stuttgarter Kickers und dem VfR Aalen. Einzig die Tore fehlten. Mit viel Leidenschaft holte die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer beim vor dem Spiel Tabellenzweiten einen Punkt. (10. Platz, zehn Punkte)

8. Spieltag: Der Angstgegner des VfR Aalen war zu Gast auf der Ostalb. Achtmal trat der VfR Aalen in der Regionalliga Südwest und im WFV-Pokal gegen die TSG Balingen an ‐ und achtmal siegte Balingen. Vieles deutete auch an diesem Freitagabend darauf hin, dass die Sieglosserie fortgesetzt wird. Doch nicht mit Lasse Jürgensen: In der dritten Minute der Nachspielzeit köpfte der Innenverteidiger den Ball ins Tor. Der Jubel kannte keine Grenzen und die Centus Arena glich einem Tollhaus. Der Fluch, von dem viele schon sprachen, war endlich gebrochen. (9. Platz, 13 Punkte)

9. Spieltag: Erneut stand für den VfR Aalen ein Heimspiel an. Der zu diesem Zeitpunkt Überraschungstabellenführer und Aufsteiger Eintracht Frankfurt II wollte weiter fleißig Punkte sammeln. Zunächst sah es auch gut aus. Daniel Starodid traf nach einer knappen halben Stunde zum 1:0. Doch Paolo Maiella (36.), Benjamin Kindsvater (57.) und Alessandro Abruscia (77.) sorgten dafür, dass die Adler ohne Punkte in die Mainmetropole zurückflattern mussten. Harpreet Ghotra sorgte mit seinem Treffer zum 3:2-Endstand in den letzten Minuten noch für Spannung. Der VfR schrieb ein weiteres überragendes Kapitel einer bis zu diesem Zeitpunkt ganz starken Saison. (5. Platz, 16 Punkte).

10. Spieltag: Bei der TSG Hoffenheim II sollten keine weiteren Punkte hinzukommen. Die TSG siegte nach Treffern von Andu Kelati (48.), Quincy Butler (61.) und Umut Tohumcu mit 3:1. Vico Meien erzielte in der 63. Minute das zwischenzeitliche 1:2 aus Sicht des VfR. (8. Platz, 16 Punkte)

11. Spieltag: Am Tag der Deutschen Einheit konnte sich der VfR Aalen über einen 2:0-Erfolg gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz freuen. As Ibrahima Diakité (14.) und Benjamin Kindsvater (62.) waren die Torschützen. (6. Platz, 19 Punkte)

12. Spieltag: Zum zweiten Mal in dieser Saison konnte der VfR zwei Siege in Serie feiern. Auf Kunstrasen setze sich die Cramer-Truppe mit 3:2 bei Aufsteiger TSV Schott Mainz durch. Benjamin Kindsvater schnürte in der ersten Halbzeit einen Doppelpack (33. und 42.). Der Aufsteiger bewies aber Moral, kämpfte sich zurück in die Partie und machte aus einem 0:2-Rückstand ein 2:2. Lennart Thum (62.) und Ibrahim Yilmaz (80.) waren die Torschützen. Doch der VfR schüttelte sich nach diesem Nackenschlag kurz und hatte die passende Antwort parat. Stürmer As Ibrahima Diakité traf zum 3:2-Endstand. Durch diesen Erfolg hatte der VfR nur noch drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer VfB Stuttgart II. Was zu diesem Zeitpunkt aber noch keiner wissen sollte: Es sollte der letzte Sieg für längere Zeit sein. (5. Platz, 22 Punkte).

13. Spieltag: Im Heimspiel gegen den Bahlinger SC erwischte der VfR einen gebrauchten Tag. Nach Toren von Hasan Pepic (73.) und Rico Wehrle (86.) stand es am Ende 0:2. (6. Platz, 22 Punkte).

14. Spieltag: Erneut stand der VfR Aalen nach der Partie ohne Punkte da ‐ und erstmals in dieser Saison gab es zwei Niederlagen in Serie. Beim FSV Frankfurt musste man sich mit 0:3 geschlagen geben. Ein Grund für die bis dato höchste Niederlage war die mangelnde Chancenverwertung. Jihad Boutakhrit (25.), Onur Ünlücifi (44.) und Malik McLemore (68.) waren die Torschützen für den FSV. (9. Platz, 22 Punkte)

15. Spieltag: Es gibt Spiele, die das Prädikat „Wahnsinn“ verdienen. Das Heimspiel des VfR Aalen gegen den VfB Stuttgart II hatte sich dieses durchaus verdient. Innerhalb von nicht einmal einer Minute verspielte der VfR eine 2:0-Führung. Nur Sekunden nach dem Ausgleich wäre es dann fast noch dicker gekommen, doch Torhüter Michel Witte verhinderte mit einer überragenden Parade das 2:3. Benjamin Kindsvater sorgte mit seinen beiden Treffern (6. und 47.) für das zwischenzeitliche 2:0. Dejan Galjen (70.) und Thomas Kastanaras (71.) sicherten dem VfB II einen Punkt. Steffen Kienle konnte nach fünfmonatiger Pause sein Comeback geben. Die Fans feierten das mit Steffen-Kienle-Sprechchören. (9. Platz, 23 Punkte)

16. Spieltag: Ein Ex-Aalener sorgte dafür, dass bei den VfR-Verantwortlichen die Sorgenfalten auf der Stirn ein wenig größer werden sollten ‐ und das in einer eigentlich so starken Saison. Nach der 1:2-Niederlage beim FC-Astoria Walldorf schrumpfte der Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz (bei fünf Absteigern) auf lediglich vier Punkte. Vier Wochen zuvor waren es noch satte acht Punkte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Stefano Marino in der 51. Minute das 1:0. Stefan Wächter glich in der 77. Minute aus. Doch Jonas Arcalean sorgte fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit für den 2:1-Sieg der Walldorfer. Der VfR war nun seit vier Spielen sieglos. (9. Platz, 23 Punkte).

17. Spieltag: Der VfR wollte mit einem guten Gefühl die Hinrunde beenden. Leicht wurde das allerdings nicht, denn der Tabellenfünfte SGV Freiberg war zu Gast auf der Ostalb. Freiberg ging in der 19. Minute nach einem Treffer von Joel Gerezgiher mit 1:0 in Führung. Sollte es nun das fünfte sieglose Liga-Spiel in Serie geben? Die Antwort lautete nein. Der VfR kämpfte sich leidenschaftlich zurück und konnte die Partie durch Tore von Geburtstagskind As Ibrahima Diakité (64.) und Benjamin Kindsvater (76.) drehen. Der VfR siegte mit 2:1 und schloss die Hinrunde mit 26 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz ab.

In die Winterpause hat sich der VfR Aalen noch nicht verabschiedet. In den kommenden knapp vier Wochen stehen insgesamt noch vier Spiele an: gegen Homburg, in Offenbach, gegen TuS Koblenz und bei Hessen Kassel.