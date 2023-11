VfR Aalen: Mit einem Erfolgserlebnis die Hinrunde beenden

Für Fußball-Regionalligist VfR Aalen steht an diesem Samstag bereits das letzte Spiel der Hinrunde an. Die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer emfpängt den Tabellenfünften SGV Freiberg. Anpfiff in der Centus Arena ist um 14 Uhr.

22 Punkte nach zwölf Spielen ‐ vier Spiele später sind es nur 23

Noch Anfang Oktober deutete sich beim VfR Aalen ein sehr ruhiger und entspannter Herbst an. Am 8. Oktober setzte man sich mit 3:2 bei Aufsteiger Schott Mainz durch. Zwischenzeitlich konnte Mainz nach einem 0:2-Rückstand noch ausgleichen, doch das letzte Wort gehörte As Ibrahima Diakité, der den siegbringenden Treffer kurz vor dem Ende erzielte. Nach zwölf Spieltagen rangierte man mit 22 Punkten auf einem starken fünften Tabellenplatz. Auf den ersten möglichen Abstiegsplatz (bei fünf Absteigern) hatte man satte acht Punkte Vorsprung. Doch der weitere Oktober-Verlauf war allerdings alles andere als golden und zum November-Start gab es Tristesse. In den darauffolgenden vier Partien holte man nämich nur noch einen Punkt. Die Folge war das Abrutschen auf den neunten Tabellenrang. Der Puffer zwischen dem VfR und dem ersten möglichen Abstiegsplatz, den der FSV Frankfurt aktuell inne hat, liegt derzeit noch bei vier Punkten.

Die Grundtugenden müssen in den Fokus rücken

So erklärt sich VfR-Trainer Tobias Cramer die Auftritte seiner Mannschaft in den vergangenen vier Spielen: „Im Fußball gibt es Phasen, die auch mal nicht so optimal laufen. Das was uns am Anfang der Saison ausgemacht hat, war sicherlich auch eine gute Intuition ‐ auf jeder Position die richtige Entscheidungen zu treffen. Nun haben wir auf manchen Positionen zu viele intuitive Fehler gemacht. Jetzt müssen erstmal wieder die Grundtungenden in den Fokus rücken.“ Damit meint Tobias Cramer eine gute Stabilität in der Abwehr, dazu müsse man mehr in den Teamspirit-Bereich kommen. „Er ist immer da, aber gerade fehlen ein paar Prozent. Bis zur Winterpause wird das Wetter nun nicht besser. Die Plätze werden schlechter, deshalb muss man mehr über diese emotionale Psyche und mentale Bearbeitung gehen. Man muss versuchen, diese Themen stabil aufrecht zu erhalten.“ Gelingt das, so ist sich Aalens Trainer sicher, werde man auch wieder die Punkte holen, die man benötigt, um in Ruhe in die Winterpause zu gehen.

Der Tabellenfünfte kommt

Die Hinrunde möchte der VfR nun mit einem Erfolgserlebnis beenden. Doch einfach wird das nicht, denn der Tabellenfünfte SGV Freiberg (29 Punkte), mit dem früheren VfR-Trainer Roland Seitz, kommt in die Centus Arena. So schätzt Tobias Cramer den kommenden Gegner ein: „Kapitän Marco Kehl-Gómez ist für die Mannschaft unglaublich wichtig, da er viel für diese arbeitet. Auf der Doppelsechs haben sie wirklich Qualität, eine sehr hohe Körperlichkeit. Diese Mannschaft ist so gut, wie sie gerade steht.“ Ausfallen werden aufseiten des VfR drei Spieler: Paolo Maiella (Knieverletzung im Training), Lasse Jürgensen (ist nach seiner Blinddarm-Operation noch nicht soweit) und Vico Meien (Gelbsperre).

Freiberg ist aktuell eine kleine Wundertüte

Die Freiberger sind derzeit eine kleine Wundertüte. In den vergangenen vier Spielen gab es zwei Siege und zwei Niederlagen. In den Auswärtspartien ging man als Sieger vom Platz und zu Hause setzte es Niederlagen. Zuletzt zog man im Heimspiel gegen Spitzenreiter Stuttgarter Kickers mit 0:2 den Kürzeren. Ein Mutmacher für alle VfR-Fans ist die Bilanz. Diese spricht nämlich zu 100 Prozent für die Rohrwangkicker. In bislang zwei Partien gab es zwei Siege. Zweimal endete die Partie 2:1 für den VfR Aalen. Über ein weiteres 2:1 hätte man beim VfR an diesem Samstag garantiert nichts einzuwenden.