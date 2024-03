Fußball-Regionalligist VfR Aalen ist mit einem Teilerfolg in das Pflichtspieljahr gestartet. Gegen den 1. FSV Mainz 05 spielte die Mannschaft von Trainer Markus Pflanz 0:0. Die Abwehr stand sehr sicher und erstmals seit dem 3. Oktober (2:0 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz) konnte man wieder zu Null spielen.

Viele Chancen vergeben

Ein Manko war allerdings die Chancenverwertung. Es wurden teils hochkarätige Chancen vergeben. In Durchgang eins standen Benjamin Kindsvater (22. Minute) und Neuzugang Marco Rienhardt (23.) im Mittelpunkt. Beide schafften es innerhalb kürzester Zeit nicht den Ball im Tor zu versenken.

Ephraim Eshele freut sich über seinen ersten Pflichtspiel einsatz

Die Chancenflut wurde im zweiten Durchgang in der 58. Minute eröffnet, als ein Freistoß von Alessandro Abruscia in aussichtsreicher Position knapp drüber ging. Lasse Jürgensen köpfte nach 63. Minuten den Ball knapp am Tor vorbei, fünf Minuten später fand Benjamin Kindsvater erneut seinen Meister in Torhüter Maximilian Kinzig. In den letzten 20 Minuten belebte der 2,04 Meter große Neuzugang Ephraim Eshele die Offensive. Dabei stand er auch direkt wenige Minuten nach seiner Einwechslung im Mittelpunkt. Er tankte sich gut durch und schloss mit der Fußspitze ab. Der Ball rollte auf das leere Mainzer Tor zu, doch in höchster Not konnte geklärt werden (79.). „Es hätte mehr drin sein können, wir haben eigentlich auf ein Tor gespielt. Das Glück hat ein wenig gefehlt. Wir haben es aber gut gemacht, nun fehlen nur noch die Tore. Es war ein gutes Gefühl, erstmals in einem Pflichtspiel für den VfR Aalen zu spielen“, so Ephraim Eshele.

Ali Odabas ist mit dem Auftritt zufrieden

Bis zum Abpfiff hatte der VfR noch weitere Möglichkeiten. Ali Odabas scheiterte um Haaresbreite. Vico Meiens Abschluss konnte in der 81. Minute noch in höchster Not auf der Linie per Kopf geklärt werden. Vico Meien freute sich bereits früh in der Partie über seinen Treffer, dieser wurde allerdings aufgrund einer Abseitssituation aberkannt (7.). Kapitän Ali Odabas nahm trotz der Nullnummer viel Positives mit aus der Partie: „Das Schöne ist, dass wir gesehen haben, was die lange Vorbereitung gebracht hat. Gegen den Ball hatten wir es richtig gut gemacht. Wir hatten gut verteidigt und zu Null gespielt. Ärgerlich ist allerdings, dass wir es vorne nicht geschafft hatten, ein Tor zu erzielen. Trotzdem sind wir positiv gestimmt. Wenn wir so weitermachen, werden wir auch die Tore erzielen.“

Fast hätte Mainz noch den Siegtreffer erzielt

Fast hätte sich der Spruch „wenn man vorne die Tore nicht macht, wird man hinten bestraft“ noch bewahrheitet. In der 92. Minute war der Ball plötzlich im Tor des VfR Aalen. Dieses wurde von Schiedsrichter Marius Ulbrich aufgrund eines Foulspiels aberkannt. So konnte man beim VfR Aalen durchatmen und den einen Punkt mitnehmen. „Aalen hat es in der Gesamtspielanlage besser gemacht als wir und hätte auch verdient in Führung gehen können. Wir hatten eigentlich nur die Chance in der Nachspielzeit“, berichtet Mainz-Trainer Benjamin Hoffmann. Wie der Trainer fortfährt, sei er aber trotzdem stolz auf seine Mannschaft. „Es gab zwei Topszenen von meinen Jungs: Auf der Linie wurde der Ball geklärt, dazu die Grätsche vor dem Pfosten. Die Defensivleistung hat gestimmt, offensiv waren es aber viele technische Fehler.“

Am kommenden Samstag ist der VfR Aalen zu Gast beim TSV Steinbach Haiger. Der TSV hat bereits zwei Liga-Spiele bestritten und beide gingen verloren. Zum Auftakt gab es eine 0:1-Niederlage bei der TSG Balingen und am Samstag kassierte man eine 0:4-Packung bei den Stuttgarter Kickers. „Es ist ein spielstarker Gegner. Wir schauen aber nach uns und wollen unser Spiel durchziehen. Das haben wir sehr gut gemacht und das müssen wir beibehalten - dann ist es egal, wie der Gegner heißt“, so Ali Odabas abschließend.