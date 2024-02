Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) hat am vergangenen Samstag zu den rund 7000 Demonstrantinnen und Demonstranten bei der Kundgebung gegen Rassismus und für Demokratie als einer der Redner gesprochen.

Unter dem Jubel der Masse sprach er sich für ein weltoffenes Aalen aus, was keinen Platz für Hass und Hetze lasse. Der AfD-Kreisverband hat sich am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet und gemeldet, dass er wegen des „Verdachts des Verstoßes gegen das Neutralitätsgebot seitens OB Brütting“ eine Prüfung bei der Aufsichtsbehörde beim Regierungspräsidium Stuttgart eingeleitet habe.

Brütting blickt zurück auf Potsdamer Treffen

Unter anderem blickte Brütting auf das Treffen in Potsdam zurück, was als Stein des Anstoßes der Demonstrationen in Deutschland gilt: „Wir alle sind erschüttert durch das Bekanntwerden der Deportationspläne von Rechtsextremisten. Zu ihnen gehören ranghohe AfD-Politiker, Mitglieder der Werteunion und bekannte und reiche Unternehmer, Menschen mit Macht und Einfluss“, sagte er auf der Bühne.

Dies ist einer der Punkte, der die AfD echauffiert, denn Brütting „wiederholte damit die bereits widerlegte Deportationslüge des ´Recherchenetzwerk Correctiv´“, heißt es in dem Schreiben. Brütting wurde bei seiner Rede deutlich und nannte die AfD beim Namen.

Die Gefahr „hat sich unter uns gemischt, ist in unserer Mitte angekommen. Wir haben zu lange zugeschaut, die AfD zu lange gewähren lassen, den Rechten zu viel durchgehen lassen“, sagte Brütting (siehe Aalener Nachrichten, am 5. Februar).

AfD-Forderung an den Oberbürgermeister

Die AfD reagierte in ihrem Schreiben auch auf diese Aussagen des Oberbürgermeisters: „Hierdurch dürfte Brütting als Oberbürgermeister das im Grundgesetz verbriefte Neutralitätsgebot, eine der wichtigsten Grundprinzipien der Demokratie, verletzt haben.“

In einer gemeinsamen Stellungnahme äußerten sich am Ende des Schreibens die AfD-Kreisvorsitzende Susanne Mützel und der stellvertretende Kreisvorsitzende Ruben Rupp mit einer konkreten Forderung: „Wir fordern Oberbürgermeister Brütting auf, sein Amt zukünftig mit der vom Grundgesetz geforderten Neutralität wahrzunehmen und seiner Rolle als Stadtoberhaupt für alle Aalener Bürger endlich gerecht zu werden.“