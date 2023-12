(möc) - Der Sobek-Steg leuchtet wieder. Dafür zu sorgen, hatte die Stadtspitze bereits vergangene Woche versprochen. Seit Mittwoch ist das Versprechen eingelöst, die LED-Lampen außen am Steg werden im Winterhalbjahr in den frühen Morgen- und in den Abendstunden eingeschaltet.

„Zu folgenden Zeiten leuchten sie“, verkündete Bürgermeister Wolfgang Steidle am Donnerstag in der letzten Gemeinderatssitzung vor Jahresende: „Zwischen dem 1. Oktober und dem 31. März, jeweils von 6 Uhr bis Sonnenaufgang sowie ab Sonnenuntergang bis 22 Uhr.“ Das ist das Ergebnis eines Gesprächs mit der Naturschutzbehörde beim Landratsamt. Außerhalb des Winterhalbjahrs soll das Bauwerk, das sich vom Bahnhof bis zum Stadtoval spannt, nur an besonderen Tagen erstrahlen, etwa an Ostern. Und: „Auch während der Reichsstädter Tage leuchtet der Steg“, freute sich Steidle.