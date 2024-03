In einer dramatischen Regionalliga-Partie hat der VfR Aalen mit 3:2 beim TSV Steinbach Haiger gewonnen. In der 84. Minute führte der TSV noch mit 2:1, doch ein Doppelschlag brachte den VfR schließlich auf die Siegerstraße.

In der elften Minute gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nach einer Flanke von der rechten Seite, war es Arif Güclü, der zur 1:0-Führung einköpfte. Doch die Aalener zeigten sich davon unbeeindruckt. Nur neun Minuten später glich Alessandro Abruscia zum 1:1 aus. Das war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

VfR dreht die Partie in den Schlussminuten

Nur 13 Minuten nach Wiederanpfiff ging der TSV Steinbach Haiger erneut in Führung. Arif Güclü scheiterte an Torhüter Michel Witte, doch Ertan Hajdaraj schob freistehend zum 2:1 ein. In der Schlussphase drückte der VfR Aalen auf den Ausgleich und wurde auch belohnt. In der 85. Minute verlängerte der eingewechselte Ephraim Eshele einen Einwurf von Benjamin Kindsvater. Lewin Kundruweit war es schließlich, der zum 2:2 traf. Sollte da noch mehr gehen? Die Antwort lautete ja. Nur zwei Minuten später verwertete der 2,04 Meter große Stürmer Ephraim Eshele eine Flanke von der rechten Seite per Kopf zum 3:2. Dabei blieb es auch. Erstmals überhaupt, konnte der VfR Aalen ein Spiel beim TSV Steinbach Haiger gewinnen.

VfR: Witte - Rahn, Jürgensen, Odabas, Thermann - Maien, Abruscia (59. Wächter) - Maiella, Preu (80. Kundruweit) - Kindsvater, Rienhardt (59. Eshele).