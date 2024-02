Er hat fast unfassbare Fähigkeiten, ist schnell, torgefährlich, der Kapitän einer der Top-Fußballnationen der Welt und mit seinen 25 Jahren längst ein absoluter Superstar.

Kylian Mbappé Lottin, wie er mit komplettem Namen heißt, steht dem Vernehmen nach kurz vor einem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid.

Transfer für 150 Millionen Euro?

Manche Medien meinen zu wissen, dass er dort längst unterschrieben hat und für diese Handlung 150 Millionen Euro (!) bekommen wird. Wahnsinn und surreal. Man mag es kaum glauben, dass genau dieser Mann einst in Aalen den Grundstein zu seinem ersten großen Titel als Nationalspieler legte.

Doch es ist kein Märchen. Kylian Mbappé spielte im Jahr 2016 mit der U19-Nationalmannschaft Frankreichs in der Aalener Arena, traf mehrmals in die Aalener Maschen und gewann am Ende in Deutschland die U19-Europameisterschaft – und wurde nicht (!) bester Torjäger in seinem Team.

Wer kennt noch Jean-Kévin Augustin?

Wer kennt eigentlich noch Jean-Kévin Augustin? War der nicht mal Stürmer in Leipzig? Richtig. Doch der Torschützenkönig der U19-Europameisterschaft aus dem Jahr 2016 (sechs Treffer) hat die steile Karriere nicht ganz geschafft. Heute spielt er in Basel und keiner würde ihn heute auf eine Stufe mit jenem Kylian Mbappé stellen.

Der 26 Jahre alte Franzose Augustin schaffte es bis zur U21, liegt mit einem Marktwert von rund einer Million Euro (transfermarkt.de) aber auch auf dieser Ebene klar hinter seinem ehemaligen Sturmpartner in Aalen. 180 Millionen soll dieser wert sein. Wahnsinn, wie seine Torquote. 20 Spiele, 21 Tore und vier Vorlagen. Dazu noch vier Tore in sieben Spielen in der Champions League. Freilich eine Momentaufnahme. Weitere Treffer werden mit Sicherheit folgen.

Nach dieser Saison ist das Kapitel Paris beendet. Das ist sicher. Die nächste Station heißt wohl Madrid. Ein weiterer Meilenstein, der wohl weitere Titel einbringen dürfte. Finanziell dürfte es dem Superstar auch königlich gehen.

Mbappe holt den ersten großen Titel in Deutschland

Den ersten bedeutenden Titel holt er sich aber bereits im Jahr 2016. Zweimal durften ihn dort die Aalener Fans auf der Ostalb bewundern. Zweimal spielten die Franzosen in der Gruppenphase (Gruppe B) in der Aalener Scholz Arena (Heute: Centus Arena).

Zunächst gegen Kroatien (2:0) und dann fulminant beim 5:1 über die Niederlande. In beiden Spielen war der heutige Superstar Torschütze. Gegen Kroatien erzielte er das 2:0 (69.) vor 3696 Zuschauern und gegen die Niederlande traf er zum 1:0 (10.) und zum 4:1 (63.) vor 7711 Zuschauern.

Im Finale in Sinsheim beim 4:0 über Italien traf Mbappé (fünf Treffer) dann nicht und musste seinem Teamkollegen Augustin, der zum 1:0 traf, mit sechs Treffern die Torjägerkanone überlassen. Den ersten Titel – U19-Europameister – den feierten sie aber natürlich beide zusammen.

Wie es der Zufall so will, könnte Mbappé ausgerechnet in Deutschland seine Titelsammlung um einen weiteren Europameistertitel erweitern. Dann allerdings natürlich nicht bei den Junioren. Denn natürlich zählt der Weltmeister von 2018 auch bei der EM 2024 zu den großen Favoriten.

In Aalen allerdings wird er keine weiteren Treffer mehr erzielen. Diese Tatsache eint den Superstar, der bis heute unter anderem sechsmal französischer Meister wurde, mit Augustin. Die Spiele der beiden auf der Ostalb bleiben aber unvergessen.