Vermittlung von Lebenskompetenzen an der Justus-von-Liebig-Schule

Soziale Kompetenzen lernen Schüler vor allem, wenn sie sich in Gruppen befinden. Dazu gehört neben der Familie und dem Engagement in Vereinen nicht zuletzt die Schule, in der Jugendliche einen Großteil ihres Alltags verbringen. In diesen Aspekt von Schule setzt die Justus-von-Liebig-Schule nun auf Lions-Quest, dem „Lebenskompetenzprogramm für junge Menschen“, mit dem Ziel, die Schüler fit für die Zukunft zu machen, teilt die Schulleitung in einer Pressemeldung mit.

In diesem Rahmen fand zu Beginn des Schuljahres ein viertägiges Lions-Quest-Seminar zu den Themen „Erwachsen werden“ und „Erwachsen handeln“ statt, an dem 27 Lehrkräfte teilnahmen. Der Bereich des sozialen Lernens und damit der Prävention soll nun durch Lions-Quest an der Schule noch stärker etabliert werden.