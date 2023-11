Ein aufgrund des Spielverlaufs bitteres 2:2 gegen den VfB Stuttgart II im vergangenen Heimspiel, ein 3:1-Erfolg im WFV-Pokal über Verbandsligist Dorfmerkingen und an diesem Sonntag (14 Uhr) einen Sieg gegen Walldorf im Dietmar-Hopp-Sportpark? Sollte dies gelingen, dann dürfte beim Fußball-Regionalligisten aus Aalen diese Englische Woche in guter Erinnerung behalten. Anderenfalls wird es stürmischer auf der Ostalb.

VfR und Walldorf trennen fünf Punkte

Elf Punkte Vorsprung hat der VfR Aalen auf die TSG Balingen und damit auf Rang 16. Lediglich fünf Punkte trennen jedoch den kommenden Gegner aus Walldorf und die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer. Das heißt: Verliert der VfR in der Fremde an diesem Sonntag, dann wäre der FC-Astoria wieder dran an den Aalenern.

Richtungsweisendes Spiel

Es ist also ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams. Für Aalen gilt daher laut Trainer Cramer eines auf jeden Fall: „Verlieren verboten. Definitiv.“ Viel trainiert haben sie nicht. Das war aufgrund der Kürze der Zeit auch gar nicht möglich. „Wunden lecken“ und ein „wenig an der Griffigkeit“ arbeiten, stand nach dem Pokalsieg im Vordergrund. Das Spiel gegen Dorfmerkingen hat der Regionalligist mit 3:1 hinten raus „souverän“ gestaltet. Eine Belastung, die war das Spiel aber dennoch. „Wir sind fit und in einer guten körperlichen Konstitution, um das Ganze aufzufangen“, ist sich Cramer sicher.

Das Ziel am Sonntag ist klar: „Wir wollen uns ein wenig mehr Abstand auf die unteren Ränge erarbeiten.“ Das sei auch in den vergangenen Wochen das Ziel gewesen. Geklappt hat es allerdings nicht.

Wiedersehen mit Jonas Arcalean

„Walldorf hat Qualität“, warnt Cramer vor der Mannschaft, die seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Regionalliga Südwest ist. „Es ist eine über Jahre gewachsene Mannschaft.“ Es seien nicht die Einzelspieler, sondern die Mannschaft, die extrem geschlossen agiere. Selbstvertrauen hat sich im Landespokal auch Walldorf geholt. Gegen den Verbandsligisten Spielberg siegte das Team von Trainer Matthias Born mit 5:0. Matchwinner mit drei Toren dabei: Jonas Arcalean. Der Stürmer hatte sich bekanntlich nach seiner Zeit beim VfR Aalen, die nach der vergangenen Saison endete, den Astorstädter angeschlossen. „Er bringt alles mit und hat eine hohe Qualität“, sagt sein ehemaliger Coach.

Wächter zurück in VfR-Elf

Wieder in die Startelf der Aalener rücken wird Stefan Wächter, der nach seiner fünften gelben Karte gegen den VfB Stuttgart II pausieren musste.

Ein Fragezeichen steht noch hinter Ibrahima Diakite, der „einen Schlag auf das Sprunggelenk“ bekommen hat. „Da müssen wir schauen.“ Ansonsten allerdings hat der Coach freie Auswahl. Selbst Mario Szabo ist eine Option. Bei ihm hatte in Dorfmerkingen der „Muskel zugemacht“. Die medizinische Abteilung des Regionalligisten gab allerdings Entwarnung. „Es scheint so, dass da auch alles in Ordnung ist.“

Kurzeinsatz für Steffen Kienle möglich

Viel bringen, das würde dem VfR Aalen sicherlich auch ein Einsatz Steffen Kienle. Der allerdings wird nach seiner langen Pause langsam an die Mannschaft herangeführt. Zuletzt im WFV-Pokal verzichtete Cramer ganz auf den Mentalitätsspieler aus Elchingen. „Es ist immer abhängig vom Spielverlauf“, sagt Cramer: „Er hat am Donnerstag wieder sehr gut trainiert, aber man merkt, dass in der Substanz noch etwas fehlt.“ Für „zehn bis 15 Minuten“ sei er aber immer gut. „Die Mentalität, die er auf den Platz bringt, die ist schon überdurchschnittlich. Das macht auch was mit der Mannschaft.“ Wieder angemeldet hat sich auch Levin Kundruweit, der gegen Stuttgart II startete und gegen Dorfmerkingen traf. „Ich freue mich, dass er Druck macht.“ Ob er wieder starten wird, das ließ Cramer indessen offen.