„Vereinsorchester“ des Galgenberg–Festivals feiert sein 20–jähriges Bestehen

„Unser ,Vereinsorchester‘ ist unser wichtigster Sponsor!“ So fasst es Michael „Flex“ Flechsler vom Verein Kulturfreunde Galgenberg zusammen. Am 4. und 5. August ist es wieder soweit. Das Galgenberg–Festival steht an. Flex, einer der Vier von „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“, wird zwar in diesem Jahr krankheitsbedingt nicht auf der Bühne stehen, aber irgendwie ist es eben trotzdem „sein“ Festival.

Blicken wir 20 Jahre zurück: Um das von den „Stumpfes“ im Innenhof einer alten Brauerei etablierte Galgenberg–Festival am Leben zu erhalten, gründete sich 2003 ein Verein mit großen Ideen: endlich die Bands nach Aalen zu holen, die man schon immer mal hören wollte. Aber wie finanzieren? Als die Gründungsmitglieder feststellten, dass ein Großteil von ihnen profilierte Musiker sind, kam die Idee auf, eine stadtweite Aalen–All–Star–Band zu gründen. Die finanziert mit einem Auftritt am ersten Festivaltag die Gastbands am zweiten. Etwa zwölf Musiker gingen unter der Regie von „Kapellmeister“ Matthias Kehrle an den Start.

Genügte am Anfang noch ein kleiner Proberaum auf dem Gelände einer Autoverwertungsfirma (Kehrle: „Die einzige Infrastruktur waren ein Klo und ein Bierautomat), so braucht’s mittlerweile den Veranstaltungssaal einer Schule zur Vorbereitung. „Es hat sich einiges gewandelt — wenn man die Anfänge mit heute vergleicht“, blickt Matthias Kehrle zurück, „wir wurden immer mehr, auf verschiedensten Ebenen, Streicher, Bläser, und, und, und.“

Das „Vereinsorchester“ ist auf über 30 Mitglieder angewachsen: Blueser, Jazzer, Rockmusikerinnen und Rockmusiker, Tanzkapellenmitglieder, Profis wie Laien, ein wilder Mix. „So etwas gibt es eben nicht in jeder Stadt“, bilanziert Kehrle, „dass sich unterschiedlichste Musikerinnen und Musiker für einen Abend zusammentun.“ Sogar Fan–T-Shirts mit den obligatorischen Tournee–Daten sind im Umlauf: „2003 — Galgenberg–Festival, 2004 — Galgenberg–Festival, 2005 — Galgenberg–Festival, 2006, 2007, 2008 (...) 2022...“

Alljährlich wird unter der Leitung von Matthias Kehrle drei Tage „speedgeprobt“, dann geht’s „ab auf die Bühne und Spaß haben“, wie es ein Mitglied formuliert — ohne Gage versteht sich. „Es ist schon immer schön, wenn der ganze Haufen zusammenkommt“, verrät Matthias Kehrle, „auch wenn die Stimmung in diesem Jahr etwas getrübt ist, weil Flex ja krank ist und fehlt.“

Das Programm verspricht in diesem Jahr viel: „Wir sind auch an einem Punkt, an dem wir etwas mehr Risiko gehen können“, sagt Kehrle lachend, „das muss nach 20 Jahren auch mal sein.“ Weniger Stücke, die man tagaus tagein im Radio hört, aber natürlich auch Klassiker. Kehrle verspricht: „Unentdeckte Perlen der Popmusik, super abwechslungsreich. Bei manchen Stücken sind wir selbst gespannt.“

Mit der Anzahl der Musikerinnen und Musiker sind auch das Repertoire — über 300 verschiedene Stücke, von Peter Gabriel bis Peter Fox, von „Calexico“ bis Jimi Hendrix, von Johnny Cash bis „Little Feat“ wurden schon gespielt — und die Fangemeinde angewachsen. Vereinsrekord: 1600 Zuschauerinnen und Zuschauer an einem lauen Sommerabend. Gitarrist, Thereminspieler, Sänger und „Vereinsorchester“-Mitglied der ersten Stunde, Axel Nagel, seines Zeichens Gewinner des Deutschen Rock– und Pop–Preises in der Kategorie Singer/Songwriter 2018, hat sogar ein Lied zum Festival verfasst: „The Long Hot Night“.

Und was hat diese außergewöhnliche Finanzierung bisher zustande gebracht? Auf der Bühne des Galgenberg–Festivals (bis 2013 an der Grünbaum–Brauerei, seither auf dem ehemaligen Gaskessel–Gelände direkt am Bahnhof) standen schon: „Fehlfarben“, „Kraan“, „Erdmöbel“, Flo Mega oder Gentleman. Höhepunkt und Herzenswunsch der Vereinsorchester–Mitglieder aber war die amerikanische Band „Los Lobos“, die 2019 für eines ihrer seltenen Deutschland–Konzerte nach Aalen geholt wurde.