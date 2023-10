Der Verein Govinda trauert um sein langjähriges Vorstandsmitglied Achim Mettang. Der Jurist ist an einer schweren Krankheit gestorben.

Seinem Wunsch entsprechend fand eine Online-Gedenkfeier mit Freunden in Europa und Nepal statt. Er wünschte sich darin, den Fokus auf die abenteuerlichen und humorvollen Momente seines Lebens zu setzen. Und doch wurde auch mit Wehmut und großer Dankbarkeit Abschied genommen.

Schon in den Anfängen, bereits 1998, war Mettang durch einen Zeitungsbericht auf das Engagement von Govinda aufmerksam geworden. Die Gründer von Govinda waren damals junge idealistische Menschen in den Zwanzigern. Sie nahmen dankbar die Unterstützung von Mettang an, der aufgrund seines Wissens und seiner Lebenserfahrung eine kompetente und weitreichende Hilfe war. Mettang war jahrzehntelang als Vorstandsmitglied bei Govinda und als Berater in allen Rechtsangelegenheiten tätig. Mit großem Interesse verfolgte er stets die politische Lage in Nepal. Sowohl im nepalesischen Team als auch bei Govinda in Aalen und dem Schweizer Partnerverein Shangrila wurde Mettang aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Engagements hoch geschätzt. Die Verbesserung der Lebensbedingungen für die bedürftigen Menschen in Nepal war ihm eine Herzensangelegenheit. Beim 25-jährigen Jubiläum des Vereins im Juni konnte Mettang noch vielen seiner Govinda-Freunde begegnen.