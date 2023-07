Idealismus, Mut und eine große Vision — das haben die Gründung des Vereins Govinda vor 25 Jahren in Aalen markiert. Govinda bedeutet heute tagtägliche positive Lebensveränderung von vielen Kindern, Leprakranken, Mittellosen, Angestellten und Vorstandsmitgliedern in Nepal — eine Vision wurde Wirklichkeit. Nach 25 Jahren Vereinstätigkeit war das der Anlass für ein erlebnisreiches Govinda–Treffen im Feriendorf Sonnenmatte in Sonnenbühl–Erpfingen auf der Schwäbischen Alb.

Über 100 Menschen kamen ein Wochenende lang zusammen, um gemeinsam zu feiern, alte Freunde wiederzufinden und das besondere Flair der Govinda–Familie zu genießen. Es waren Menschen, die vor 15 oder 20 Jahren einige Monate als Volontäre im Waisenhaus oder in der Schule in Nepal verbracht hatten, sowie Paten, Sponsoren, Psychologen, Vorstände, Beiräte und sonstige Freunde des Vereins. Auch viele Unterstützer der ersten Zeit waren mit dabei. Damals hatten sie über die jungen Krankenpfleger von der Gründung des Vereins erfahren und viele sind heute immer noch mit vollem Herzen dabei.

Eine besondere Freude waren die Gäste aus Nepal. Die erste und zweite Vorsitzende des Partnervereins Shangrila Orphanage Home in Nepal sowie die Köchin und die Buchhalterin des Waisenhauses waren zur Feier angereist. Drei dieser Frauen haben erstmals Nepal verlassen und dies wurde ihnen aufgrund privater finanzieller Unterstützung von Govinda–Freunden ermöglicht. Neeta Shahi, welche nunmehr 25 Jahre den ehrenamtlichen nepalesischen Partnerverein Shangrila orphanage home leitet, dankte den Aktiven und Unterstützern in einer emotionalen Rede. „Wir haben eine erfolgreiche gemeinsame, 25–jährige Reise mit unseren Projekten hinter uns. Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen und großem Engagement. Lasst uns nicht stehen bleiben, das Jubiläum ist ein Meilenstein auf unserem weiteren gemeinsamen Weg. Es gibt noch viel zu tun, um diese Welt schöner, besser und gerechter zu machen. Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, dass unsere Projekte in Nepal heute Vorbildfunktion für andere Organisationen in Nepal sind“, sagte sie.

Shahi und Corinna Hilgner, die Vorsitzende von Govinda, nahmen gemeinsam die Ehrungen für besonders verdiente Vereinsmitglieder vor. Hilgner erinnerte an die vielen Waisen– und Schulkinder in Nepal, denen durch das 25–jährige Engagement von Govinda eine stabile Lebensgrundlage geschaffen worden sei. Bei einem Markt der Möglichkeiten wurde über die Projekte und Aktionen informiert, es wurden Mitarbeitsmöglichkeiten aufgezeigt und viele Erfahrungen ausgetauscht. Am Abend spielte die Band „Kubayaku“ Musik aus aller Welt. Die Bandmitglieder stammen aus sechs verschiedenen Nationen und begeisterten mit ihrer Spielfreude und ihren eigenen Liedern. Die syrischen Drums gaben den Rhythmus zu afrikanischem Reggae und offbeat–geprägter Gitarre. Überraschend erweiterte eine zusätzliche Musikerin das Repertoire um gesungene Mantras. Die Nepalesinnen sangen ein traditionelles nepalesisches Volkslied.

Eine besondere Ehre war für die vier Frauen aus Nepal danach die persönliche Begrüßung durch Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting auf Schloss Fachsenfeld. Die Gäste aus Nepal waren noch einige Tage in Aalen zu Gast und wurden privat untergebracht. Sie besuchten das Besucherbergwerk Tiefer Stollen und genossen einen Besuch in den Limes–Thermen.