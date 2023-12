Verdienstmedaille für Rainer Domberg

(an) - WFV-Präsident Matthias Schöck hat zwei verdienten Vorstandsmitgliedern die DFB-Ehrennadel überreicht: Thomas Gundelsweiler, im Fußballverband zuständig als Qualifizierungsbeauftragter und Rainer Domberg, dem Schatzmeister des Württembergischen Fußballverbandes (WFV).

„Der Deutsche Fußball-Bund verleiht Herrn Rainer Domberg in Anerkennung langjähriger, erfolgreicher Arbeit für den Fußballsport die DFB-Verdienstnadel“, so der Text auf der Urkunde, die Domberg gemeinsam mit der Nadel erhalten hat. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat diese unterschrieben und der WFV-Präsident, Matthias Schöck, hat diese im Rahmen der Weihnachtssitzung des WFV-Beirates in Ruit überreicht. 1974 hat alles mit der Schiedsrichterprüfung begonnen und daraus wurde eine Schiedsrichterkarriere, die mit erfolgreich fast noch zu klein beschrieben wäre 16 Spiele leitete er in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, als Assistent von Eugen Strigel agierte er häufig in der Bundesliga, auch internationale Einsätze zieren Dombergs Vita.

Und 2008 machte ihn die Schiedsrichter-Gruppe Heidenheim zum Ehrenschiedsrichter. 2005 stieg Domberg als Beisitzer im Verbandsvorstand beim Württembergischen Fußballverband ein, 2017 wurde er beim wfv zum Schatzmeister gewählt. „Abgerundet“ wird sein ehrenamtliches Engagement durch die Tätigkeit als Beiratsvorsitzender des Bundesligisten 1. FC Heidenheim.