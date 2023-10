Verdacht auf Sexualdelikt: Polizei nimmt Mann fest

Die Kriminalpolizei Aalen ermittelt wegen des Verdachts eines Sexualdelikts. Ein 45-Jähriger wurde festgenommen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am frühen Sonntagmorgen um 2.17 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Stuttgarter Straße, im Bereich eines dortigen Sonnenstudios, zwei Personen sexuelle Handlungen ausführen würden. Als die alarmierten Polizeibeamten an die besagten Personen herantraten, ergab sich im ersten Gespräch der Verdacht, dass die sexuellen Handlungen zwischen den alkoholisierten Personen, einem 45-jährigen Mann und einer 40-jährigen Frau, nicht einvernehmlich stattfanden.

Aufgrund dessen wurde der 45-jährige Mann vorläufig festgenommen. Die ersten Ermittlungen der alarmierten Kriminalpolizei, insbesondere die Vernehmung der 40-jährigen Frau bekräftigten den Verdacht eines Sexualdeliktes.

Die Kriminalpolizei Aalen sucht deswegen Zeugen. Wer hat in der Zeit zwischen 0 Uhr und 2.15 Uhr im Bereich Bahnhof, Mercatura, Bahnhofstraße, Stuttgarter Straße eine augenscheinlich betrunkene Frau beobachtet, die eventuell in Begleitung eines Mannes in Tracht (Lederhose) war? Wer hat die beiden Personen im Bereich der Stuttgarter Straße / im Bereich des Sonnenstudios beobachtet beziehungsweise wahrgenommen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Aalen unter Telefon 07361/5800 zu melden.