Verbandsliga-Vorschau: Die Sportfreunde Dorfmerkingen möchten nach dem 2:7 ein anderes Gesicht zeigen

Nach der deutlichen Niederlage gegen den Tabellenführer aus Fellbach, reisen die Sportfreunde an diesem Samstag zum Liganeuling Oberensingen und wollen Wiedergutmachung betreiben. Der TSV belegt nach dem letztjährigen Aufstieg aktuell den elften Tabellenplatz, mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben, wollen die Oberensinger ihre Heimstärke nutzen. Immerhin hat man erst zwei der bereits sieben absolvierten Heimspiele verloren. Die Dorfmerkinger hingegen haben nur eins ihrer sieben Auswärtsspiele verloren. Es kann demnach ein spannendes Spiel erwartet werden, ähnlich dem temporeichen Hinspiel, das die Sportfreunde knapp mit 3:2 gewannen.

Zwei Asufälle

Das Härtsfelder Team hat das 2:7 vom vergangenen Wochenende am Montag zusammen mit dem Trainerteam analysiert und gut aufgearbeitet, sodass man das Spiel früh in der Woche abhaken und den Fokus auf die bevorstehende Aufgabe legen konnte. Die Mannschaft möchte dem Verein und vor allem den Fans ein anderes Gesicht zeigen und mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit durchs Spiel hindurch überzeugen. Besonders Stabilität in der Defensive soll der Mannschaft Rückhalt geben. Wieder mit an Bord sind Fabian Adler und Alexander Schimmele. Ausfallen werden Samuel Schwarzer und Tim Jablonski.

Im Vergleich zur Vorrunde erwartet die Sportfreunde eine in der Winterpause verstärkte Oberensinger Elf. Mit Matino Schlotterbeck vom Bahlinger SC und Simon Brandstetter (zuvor Mainz 05 und Wehen Wiesbaden) konnte man zwei Neuzugänge verpflichten. Gepaart mit der großen Erfahrung im Team wird es keine leichte Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Stefan Schill.

TSG Hofherrnweiler will Rückrundenstart veredeln

Nach dem erfolgreichen 2:0-Auswärtssieg am letzten Wochenende in Berg steht am Samstag das erste Heimspiel 2024 gegen Ehingen-Süd an. Spielbeginn in Hofherrnweiler ist um 15 Uhr.

Einen großen Schritt aus der Abstiegszone könnte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Samstag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den SSV Ehingen-Süd mit drei Punkten machen. Nach verkorkstem Saisonstart ist das Team von Patrick Faber leistungstechnisch seit dem Spätherbst wieder in der Spur und mittlerweile seit sechs Verbandsligaspielen ungeschlagen. Nachdem bei der 1:6-Heimklatsche Ende Oktober gegen Türkspor Neckarsulm offensichtlich ein Ruck durch die Mannschaft ging, verdreifachte man die eigene Punkteausbeute beinahe von acht auf 22 Zähler und schob sich immer weiter nach oben. Nach den Toren von Veljko Milojkovic und Oliver Rieger in der vergangenen Woche gegen Berg steht die Mannschaft aus der Weststadt mittlerweile auf dem zehnten Platz - so hoch wie noch nie zuvor in dieser Spielzeit.Problematisch ist, dass dieser im schlimmsten Fall noch immer den Abstieg bedeuten könnte, wenn die falschen Mannschaften aus der Oberliga abstiegen.

Viele Teams müssen zittern

Dann wäre selbst der neunte Rang noch ein Relegationsplatz in die Landesliga. Die Devise lautet daher für alle Mannschaften in der Liga: „Punkten gegen den Abstieg“. Denn abgesehen vom souveränen Ligaprimus aus Fellbach mit 33 Punkten hat bereits der Tabellenzweite Türkspor Neckarsulm nur sechs Punkte Vorsprung auf die TSG. Dies verspricht eine spannende Restsaison, in der beinahe jedes Team noch auf- und absteigen kann.

Dies gilt auch für den Gegner der Faber-Elf am Samstag. Der SSV Ehingen-Süd ist mit 24 Punkten derzeit außerhalb der Gefahrenzone. Mit einem Sieg am Samstag würde die TSG am Gegner aus der Nähe von Ulm aber vorbeiziehen. Dieser zeigte sich zuletzt ebenfalls stark aufgelegt und siegte hintereinander gegen Fellbach und Oberensingen.

Da abgesehen von den Langzeitverletzten wie Tim Brenner und Hannes Borst beinahe alle Spieler im Kader von Patrick Faber und Daniel Serejo fit sind, hat das Trainerteam bei der Aufstellung die Qual der Wahl.