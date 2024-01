Die CMT in Stuttgart, die Messe für Caravaning, Motor und Touristik, hat an diesem Wochenende begonnen. Mit von der Partie ist natürlich auch in diesem Jahr wieder Tourismus Ostalb mit seiner neuen Leiterin Stabstelle Touristik, Alexandra Heger.

Grund genug für Landrat Joachim Bläse, ins Landratsamt einzuladen und gleich noch die verschiedenen Vertreter der Städte und Gemeinden einzuladen, um mit den Touristikgemeinschaften einen Ausblick auf das Jahr 2024 zu wagen. Und es ist wieder einiges geboten auf der Ostalb.

Östlichster Teil der Ostalb ebenfalls vertreten

Die Heimattage Baden-Württemberg, in diesem Jahr ausgerichtet vom Härtsfeld, genauer von den Gemeinden Dischingen und Nattheim sowie der Stadt Neresheim, sind zweifellos ein Highlight. Gleichzeitig fällt das „Gastliche Härtsfeld“ unter den Mantel des „Tourismus Ostalb“. Somit ist auch der östlichste Teil der Schwäbischen Alsb vertreten.

Touristikgemeinschaft Gastliches Härtsfeld

„Die Heimattage sind ein wunderbares Instrument, um nicht nur das Härtsfeld, sondern die gesamte Region und unseren wunderschönen Ostalbkreis vorzustellen. Von den Heimattagen wird auch der Ostalbkreis profitieren, weil einfach sehr viele Gäste aus ganz Baden-Württemberg kommen werden“, freut sich Thomas Häfele, Bürgermeister Neresheims, bereits auf dieses Jahr. „Die Menschen möchten hier auch unterkommen und so viele Kapazitäten haben wir gar nicht. Deswegen werden sie ausweichen auf die Nachbargemeinden sowie den gesamten Kreis“, so Häfele weiter.

Traditioneller Auftakt beim Baden-Württemberg-Tag

Die Heimattage sind bereits angelaufen, rund 250 Veranstaltungen sind es das gesamte Jahr über, der traditionelle Auftakt aber findet vom 3. bis 5. Mai in Dischingen mit dem Baden-Württemberg-Tag statt. Häfele wies auf einige Themenschwerpunkte der Heimattage hin: Einzigartige Natur und Landschaft, Musikalisches Härtsfeld, Härtsfeldgeschichte oder Heimat 4.0. „Was bedeutet Heimat für Jugendliche, was bedeutet Heimat für Menschen mit Migrationshintergrund?“, geht Häfele auf den letzten Punkt konkret ein.

Touristikverein Ries-Ostalb

Highlight im Bopfinger Raum sei die Keltische Freilichtanlage am Ipf, wie Riesbürgs Bürgermeister Willibald Freihart sagte. „Sie wird als Besucherzentrum im September eingeweiht. Bopfingen ist Bestandteil des landesweiten Keltenkonzepts. Eine Siedlungslandschaft gibt es bereits am Ipf, hier soll nun eine vollwertige Museumsanlage entstehen“, blickt Freihart in den Herbst voraus.

Summervibes warten mit Popstar Ronan Keating auf

Dazu werden noch die „Summervibes“, unter anderem mit Popstar Ronan Keating, sowie natürlich das Schlossfestival Kapfenburg in diesem Jahr wieder die Massen anlocken. „Die Kapfenburg ist der kulturelle Leuchtturm in unserer Region“, so Freihart. Neu hinzukommen wird der „Kultursommer in Kirchheim am Ries“ im Juni dieses Jahres.

Touristikgemeinschaft Erlebnisregion Schwäbische Ostalb

Christoph Konle vertrat als Stellvertreter den verhinderten Ellwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher. Vom Monitor via teams zugeschaltet war zusätzlich Ellwangens Bürgermeister Volker Grab. „Radfahren spielt bei uns in der Region eine große Rolle, einige Routen werden noch verbessert“, so Konle. Die Thematik E-Bike soll weiter vorangebracht werden, wie er verrät: „Netz- und Servicestationen sind ausgebaut worden. Nachhaltige Mobilität spielt dabei natürlich eine Rolle und wir möchten Radwege weiter stärken“, fährt Konle fort. Dazu spiele auch Camping eine immer größere Rolle.

Camping und Glamping ist auch am Bucher Stausee ein Thema

Der Bucher Stausee möchte in Caravan-Stellplätze investieren, was im Laufe des Jahres passieren solle. Weitere Möglichkeiten würden sich noch im Zuge der Arbeiten hin zur Landesgartenschau ergeben, sagt Konle. „Dem Thema Camping und Glamping möchten wir uns einfach stellen“, sagt Konle. Ebenfalls auf den Weg bringen wolle man in dieser Region Wanderwege. „Da werden die örtlichen Rundwege erfasst und digital aufbereitet. Teilweise sind neue Rundwege konzipiert worden“, so Konle, sodass spätestens 2025 eine ausführliche Beschilderung auf den Weg gebracht ist. Ellwangens Bürgermeister Volker Grab wies im Anschluss an Konles Ausführungen auf die große Museumslandschaft in Ellwangen hin, führte Alemannenmuseum, Schlossmuseum und Sieger-Köder-Mueum an. „Das sind drei Museen, die es wert sind, besucht zu werden. Sie setzen besondere Duftnoten auf der schwäbischen Ostalb“, so Grab.

Amt für Kultur und Tourismus Aalen

Roland Schurig, Leiter des Amts für Kultur und Tourismus in Aalen wies darauf hin, dass sich die unterschiedlichen Regionen innerhalb des Ostalbkreises hervorragend ergänzten. In Aalen steht natürlich die Mountainbike-Sprint-WM am 13. Juli im Mittelpunkt, auf die die Aalener selbstbewusst schauen dürfen, haben sie doch schon Veranstaltungen in ähnlicher Größenordnung mit Bravour gemeistert. „Die ganze Aalener Innenstadt wird sich in eine Radrennbahn verwandeln. In den vergangenen beiden Jahren haben wir schon testen können und festgestellt: es geht“, so Schurig. Doch es ist nicht alles rosarot. So wies er darauf hin, wie schon Willibald Freihart, dass man bei höherem Publikumsaufkommen häufig in der Gastronomie an seine Grenzen stoße, wenn Wirtschaften erst ab 17 Uhr oder gar nur am Wochenende aufmachten. „Das ist dann die Rückseite der Medaille“, so Schurig. Das seien große Probleme, die man auch als Stadt mit Sorge sehe. „Manchmal bekommt man in Aalen um 12 Uhr keinen Döner, weil die erst um 17 Uhr aufmachen“, so Schurig.

Limes-Museum wird 60 Jahre alt

Neben dem Radsport-Weltereignis hat die Kreisstadt aber wie gewohnt allerhand Kultur im Angebot. Das Internationale Fest oder der Klassiker Reichsstädter Tage stehen auch 2024 wieder an. Berücksichtigt wird natürlich ein Jubiläum: Das Limes-Museum wird 60 Jahre alt. Hier sei man noch in der Planung, es würden jedoch nicht noch einmal die Römertage stattfinden, die seien für 2025 vorgesehen, sagte Schurig. „Man macht sich schon Gedanken, wie Welterbe in der Stadt dargestellt werden. Die Stadt entwickelt sich weiter.“

Sagenhafter Albuch

Bartholomäs Bürgermeister Thomas Kuhn betitelt den Sagenhaften Albuch als Verbindung von Ost zu West und von Nord zu Süd. Man fühle sich wohl im Ostalbkreis, so Kuhn. Schneemangel gibt es in dieser Region im Winter nicht, und vor allem in Bartholomä kenne man das nur zu gut. Über rund 100 Kilometer Langlaufloipe verfüge man. Leider sei der Schnee nun wieder weg, weswegen er die „Klassiker“ des Albuchs anführte. Landschaft und Natur stünden wieder im Fokus. Besonderheiten seien das Wental, die Höhlen rund um den Rosenstein und der Meteorkrater im Bereich rund um Steinheim. „Das sind Besonderheiten für den süddeutschen Raum und mit denen werben wir“, sagte Kuhn. Natürlich könne man ebenfalls gut Wandern und Radfahren. Beim Mountainbiken habe man viel auf die Beine gestellt und mit der Veranstaltung „Bike the Rock“ in Heubach eines der Aushängeschilder in der Region vorzuweisen. „Da ist großer Bedarf, eine große Nachfrage vorhanden“, sagt Kuhn. Jetzt freue man sich mit diesen Klassikern im Rücken aber erst einmal auf die CMT.

Schwäbisch Gmünd - Zwischen Wald und Alb

Markus Herrmann, Pressesprecher Schwäbisch Gmünds, trat im roten Hoodie an, dem Gmünder Erkennungszeichen auf der Messe. Im Remstal sei das Thema Wein unumgänglich. „Wir sind diejenigen, die den Wein trinken, weiter unten im Remstal wird er angebaut“, scherzte Herrmann. Er war auch der erste, der die Fußball-Europameisterschaft ins Spiel brachte, die in diesem Sommer in Deutschland stattfinden wird. So habe man eine Tischkicker auf der CMT aufgestellt. Natürlich darf auch das Einhorn nicht fehlen, wenn man Gmünd präsentiert - „,Da, wo das Einhorn Urlaub macht’ ist unser Spruch“, erklärt Herrmann.

Die Ostalb ist ein „Highend-Radkreis“

„Wir sind ein Highend-Radkreis, das muss man doch mal herausstellen“, fasst Herrmann das Gesprochene zusammen. Nebst Mountainbike-WM in Aalen und „Bike the Rock“ in Heubach wird auch Gmünd Teil einer Radveranstaltung sein, keiner kleinen. Die Deutschlandtour wird eine Etappe in der Stauferstadt durchlaufen. „Wir decken komprimiert so viele Radsportevents ab, da können wir stolz drauf sein.“ Auch Herrmann weist ausdrücklich darauf hin, dass man den Hotels und Gastronomiebetrieben den Rücken stärken muss bei all diesen Veranstaltungen. „Da brauchen wir Unterstützung. Aber so richtig in die Gänge gekommen ist das Land Baden-Württemberg noch nicht, vor allem in der Gastronomie auf dem Land.“