Vandalen wüten in Wasseralfingen: Brachiale Gewalt im „Spiesel“

Vandalen haben in der Nacht auf Donnerstag im Wasseralfinger Spiesel–Freibad gewütet. Die blinde Zerstörungswut kommentierte der Aalener Martin Schweizer, Inhaber des Geschäfts „Muffinworld“ in der Beinstraße, der jeden Morgen hier zum Schwimmen geht, in einem Video, das seither durch sämtliche soziale Medien geht. Der Vandalismus im „Spiesel“ war allerdings nicht die einzige Tat. Die Polizei spricht von einer Serie in der besagten Nacht, die sich in Wasseralfingen ereignet habe.

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen verursachten demnach Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen hohen Sachschaden, der bislang noch nicht beziffert werden könne. Mutwillig hätten die Täter die Eingangstüre des Kopernikus–Gymnasiums, ein Baufahrzeug bei der Karl–Kessler–Schule sowie insgesamt acht Fahrzeuge in der Schloßstraße, der Attenhofer Straße und der Karlstraße beschädigt. Außerdem habe es einen Einbruchsversuch am Besucherbergwerk Tiefer Stollen und mehrere Beschädigungen im Spiesel gegeben.

Laut Stadtwerke haben sich die Unbekannten dort gewaltsam Zutritt verschafft. Unter anderem haben sie einen Großbildmonitor und einen Getränkeautomaten im Kioskbereich des Freibads zerstört. Überdies wurden Sitzbänke, Aufsichtstürme und Mülleimer ins Schwimmerbecken geworfen sowie mehrere Sonnenschirme stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag belaufen.

