Ursula Richter tritt als Dekanin in Schwäbisch Gmünd in den Ruhestand

„Sie haben tiefe Spuren im Ostalbkreis und in unseren Herzen hinterlassen.“ Dies hat Landrat Joachim Bläse der Gmünder Dekanin Ursula Richter bescheinigt, die mit einem Festgottesdienst und einem Festakt in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Dabei wurde sie mit Lobes- und Dankesworten regelrecht überschüttet, ihre Qualitäten wurden von zahlreichen Rednern gewürdigt. Ursula Richter war vor ihrem achtjährigen Wirken als Dekanin in Gmünd 22 Jahre Pfarrerin in Wasseralfingen gewesen. Die gebürtige Aalenerin wohnt mit ihrem Mann Bernhard, der am kommenden Sonntag nach ebenfalls 40 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet wird, wieder in ihrer Heimatstadt. „Du bist und bleibst Pfarrerin mit Leib und Seele“, gab ihr die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz für den neuen Lebensabschnitt mit auf den Weg.

Die Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd, die seitherige Wirkungsstätte von Ursula Richter, war voll besetzt, als am Sonntagnachmittag die Liturginnen und Liturgen zum Abschiedsgottesdienst in das Gotteshaus einzogen. Für eine wundervolle musikalische Umrahmung sorgten der Posaunenchor und die Bezirkskantorei. Prälatin Wulz nahm die offizielle Entpflichtung der Dekanin vor und sagte, es handele sich um einen besonderen Abschied, weil Ursula Richter Pfarrerin und Theologin mit Leib und Seele sei und weil mit ihrem Ausscheiden auch die Zeit des Dekanats Schwäbisch Gmünd zu Ende gehe. Zum 1. Januar 2026 werden die beiden Kirchenbezirke Schwäbisch Gmünd und Aalen unter der Leitung des seitherigen Aalener Dekans Ralf Drescher zum Dekanat Ostalb. So sei es eben. Strukturen kämen und gingen auch wieder, sagte die Prälatin.

Der eigentliche Verlust für Gmünd sei aber Ursula Richter. Sie habe der Stadt und dem Kirchenbezirk der evangelischen Kirche Gesicht und Stimme gegeben. Freundlich und bestimmt sei sie viele charmante Schritte gegangen und habe Entwicklungen in Gang gesetzt, von denen sie, Wulz, gedacht habe, das werde in Gmünd nie funktionieren, etwa die Schaffung einer einheitlichen Gemeinde. Auch die Fusion der Kirchenbezirke sei sie beherzt angegangen. Sie habe sich nie weggeduckt und auch wenn es unangenehm geworden sei, habe Ursula Richter nicht aufgegeben und habe dagegen gehalten.

Die Scheidende selbst hatte angesichts des ihres bevorstehenden Abends im Berufsleben, wie es in der Einführung geheißen hatte, in ihrer Predigt zuvor gesagt, es gebe im Leben verschiedene Abende, etwa den Lebensabend. Nach jüdischem Verständnis beginne für Gott der Tag mit dem Abend und steige in den Morgen auf. Die Realität aber sei leider zum Teil sehr dunkel: Menschen ertränken an den Grenzen Europas und der totgeglaubte „Chaosdrache“ des Rechtsextremismus erhebe wieder das Haupt.

Am Abend entstünden aber auch Träume. „Wir alle brauchen gute Träume. Ohne Traum kein Fall der Mauer, kein Journalismus, der die Wahrheit liebt, kein Fridays for Future.“ Auch Gott habe zuerst geträumt, bevor er das Wort „Es werde Licht“ gesprochen habe. Es bleibe die Gewissheit: „Liebe und Erbarmen gewinnen am Ende“.

Beim Festakt im Prediger sprach der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold von Freude, Dankbarkeit und Wehmut und nannte Richters achtjährige Dienstzeit in seiner Stadt außergewöhnlich, denn die Dekanin habe Vieles bewirkt, auf das sie mit Stolz zurückblicken dürfe. „Sie haben viel bewegt und erfolgreich auf den Weg gebracht und in der ganzen Region einen tiefen Eindruck hinterlassen!“ Arnold schloss: „Es war ein unbeschreibliches Glück, Sie als Dekanin haben zu dürfen!“

Landrat Joachim Bläse sagte, die Scheidende hätten ihre Nähe zu den Menschen und ihr offenes Herz ausgezeichnet. Sie sei das Gesicht der Evangelischen im Gmünder Raum gewesen. Der katholische Dekan Robert Kloker verabschiedete seine Amtskollegin mit gereimten Versen in den Ruhestand: „Man mag dem kaum Glauben schenken, man will gar nicht daran denken, diese großartige Frau mit Power, geht ganz ohne Trauer? Eine Frau als Dekanin in Gamundia, und alle schrien Hurra! Das war ganz neu und ungewohnt, doch wir sind uns einig: Es hat sich gelohnt!“

Dekan Ralf Drescher betonte, Ursula Richter sei oft über die Grenzen ihrer Kräfte gegangen und habe als Pfarrerin alles gegeben, um den Menschen die frohe Botschaft Jesu Christi nahezubringen. Ihre Predigten und Reden seien zutiefst beeindruckend und theologisch fundiert. Sie habe Position bezogen und die Menschen angesprochen.

Schuldekan Harry Jungbauer nannte die Scheidende ein Vorbild im Verständnis untereinander, eine wunderbare Kollegin, mit der er immer sinnvolle Kompromisse gefunden habe.