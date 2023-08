Ursula Richter hat die Vesperkirche ins Leben gerufen

Sie ist wieder zurück in ihrer Geburts– und Heimatstadt Aalen: Ursula Richter. Ihre Zeit als Dekanin des Kirchenbezirks Schwäbisch Gmünd neigt sich dem Ende entgegen, ab 1. November ist sie offiziell im Ruhestand. In den vergangenen acht Jahren hatte die Geistliche in Gmünd viele große Herausforderungen zu bestehen, nicht zuletzt während der Pandemie. Aber auch in Aalen, wo sie jetzt wieder wohnt, hatte sie in den 22 Jahren ihres Wirkens als Pfarrerin in Wasseralfingen deutliche Spuren hinterlassen. Immer mit ihrem Namen verbunden sein wird die Vesperkirche in Wasseralfingen, die Impuls war für viele andere soziale Angebote, die in der Kreisstadt inzwischen nicht mehr wegzudenken sind.

Ursula Richter ist mit zwei Brüdern in der elterlichen Bäckerei Miltenberger in Aalen aufgewachsen. Sie war von klein auf den Kontakt mit Menschen verschiedenster Schichten gewohnt, erzählt sie selbst immer wieder und sagt: „Ich hatte eine schöne Kindheit und war immer nah am Leben.“ Prägend waren für sie ihr christliches Elternhaus, in dem sie zum Glauben gefunden habe, und die Arbeit im Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM). In der inzwischen aufgelösten Bohlschule lernte sie lesen und schreiben, am Theodor–Heuss–Gymnasium (THG) in Aalen machte sie 1977 das Abitur. Die Dekanin studierte in Tübingen, wo sie ihren Mann Bernhard kennenlernte, und in Bern evangelische Theologie.

Nach der ersten Dienstprüfung, das die Eheleute vor genau 40 Jahren, am 1. September 1983, abgelegt haben, kamen beide als frisch gebackene Vikare in den Kirchenbezirk Schwäbisch Gmünd; Ursula Richter nach Göggingen/Leinzell, ihr Mann Bernhard nach Täferrot. Gemeinsam ging es 1986 auch auf die Gerstetter Alb. Dort teilten sich die Eheleute nach dem Willen der Landeskirche eine Pfarrstelle. 1993 war Wasseralfingen die nächste Station und auch hier teilten sie sich sieben Jahre lang die Pfarrstelle. 1999 wechselte Bernhard Richter an die Stadtkirche in Aalen, seine Frau blieb als geschäftsführende Pfarrerin in Wasseralfingen.

Auch wenn sie dort viele segensreiche Aktivitäten entwickelte, blickte sie auch immer über den Tellerrand hinaus. So gehörte sie von 1989 bis 2001 der Landessynode und von 1990 bis 2002 der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an. Einmal war sie als Delegierte bei der Weltmissionskonferenz in Brasilien — in dem Land also, aus dem ihre Adoptivkinder Michael und Juliana stammen — und einmal bei der Weltversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖKR) in Harare, der Hauptstadt von Simbabwe.

Bei ihrer Mitwirkung in der Landessynode lernte sie Pfarrer Martin Fritz kennen. Er war Initiator der ersten Vesperkirche in der Leonhardskirche in Stuttgart. Ursula Richter: „Ich fand die Idee klasse, die Kirche zu öffnen, die Not der Menschen zu sehen und sie aufzugreifen.“ Eingeladen fühlen durften und dürfen sich alle, denn so stellt sich Ursula Richter Kirche vor: Eine Gemeinschaft aller jeden Alters auf Augenhöhe, wo niemand auf den anderen herunterschaut. „Das entspricht dem Geist Jesu. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person.“

Gab es anfangs noch Diskussionen, ob man eine Kirche zu einem Raum machen darf, in dem gegessen und getrunken wird, so hat die Vesperkirche nach Beobachtungen der seinerzeitigen Pfarrerin viele Impulse gegeben und letzten Endes auch zu den ökumenischen Gründungen des Tafelladens, des Freundeskreises für Wohnsitzlose und des regionalen Bündnisses für Arbeit geführt. Auch sie selbst wollte wissen und erfahren, wie es Menschen im Alltag so geht, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind und in prekären Verhältnissen zurechtkommen müssen, weshalb sich Ursula Richter einen Tag lang am Gmünder Torplatz aufgehalten und viele Bekanntschaften gemacht hat.

Wichtig war Ursula Richter in ihren 22 Jahren in Wasseralfingen die Ökumene und da hatte sie in den katholischen Pfarrern Albrecht Zepf und Robert Kloker zwei Partner, die genauso dachten. Schon damals wurde in der Wasseralfinger Kirchengemeinde der Schutz der Umwelt hoch gehalten, was sich etwa an der Zertifizierung als Grüne–Gockel–Gemeinde zeigt oder daran, dass das Gemeindehaus mit einer Photovoltaik–Anlage versehen wurde.

Nicht zuletzt war Ursula Richter viele Jahre lang stellvertretende Dekanin des Kirchenbezirks Aalen und hatte zwei Vakanzen zu managen. Einmal die nach dem Eintritt von Erich Haller in den Ruhestand. Und ein Jahr lang nach dem Weggang von Dekan Albrecht Daiss, wodurch sie die Aufgaben eines Dekans hautnah kennenlernte. Dies und die Ermunterung durch Dekan Ralph Drescher und Schuldekan Harry Jungbauer bewog sie 2015 dazu, sich als Dekanin in Gmünd zu bewerben. Natürlich verbunden mit der bangen Frage „Werde ich dort als Aalenerin überhaupt gewählt?“

Heute kann sie feststellen: „Ich bin mit offenen Herzen empfangen worden und auf keinerlei Ressentiments gestoßen.“ Sie sei zwar froh, sagt sie im Rückblick, dass sie erst spät Dekanin geworden sei, denn für eine solche Aufgabe brauche es viel Erfahrung. Sie habe den Schritt aber nie bereut und nun falle ihr der Abschied von Gmünd nicht leicht. „Ich habe die Stadt schätzen und lieben gelernt.“ Freilich seien auch die Herausforderungen sehr groß gewesen. So habe sie etwa die Fusion von fünf Kirchengemeinden und damit die bisher größte in der Landeskirche umsetzen müssen. Vor allem das letzte Jahr in Gmünd habe sie zudem an die Grenze gebracht wegen der schwierigen Situation in der dortigen kirchlichen Verwaltung, wo mehrere tragende Stellen nicht besetzt seien.

Ursula Richter freut sich nun aber auch auf ihren bevorstehenden Ruhestand, den sie zusammen mit ihrem Mann Bernhard antritt. Im Oktober wollen sie an die Nordsee, im Februar ist eine Schiffsreise mit dem Postschiff ans Nordkap geplant. Und ansonsten: „Ich freue mich darauf, einfach Mensch zu sein. Auf Zeit für unsere Familie und die drei Enkel sowie für alte und neue Freunde. Auf Zeit zum Klavierspielen und für Konzerte.“ Und wenn sie gerufen wird, will sie als Pfarrerin natürlich auch gerne Gottesdienste und Kasualien, also Taufen, Trauungen und Beerdigungen, übernehmen. „Und ich will offen sein, wie Gott es sich weiter denkt mit mir, mit uns, mit allen.“

