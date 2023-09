Unterkochen feiert einen klaren Auswärtssieg in Nattheim

Die SGM Stödtlen/Tannhausen hat in der Bezirksliga die erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen kassierte man eine 0:4–Heimniederlage:

Hofherrn.-Unterr. II — Lorch 2:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Falcone (15., 37.), 1:2 P. Weidl (47.), 1:3, 1:4 Weida (48., 76.), 2:4 M. Discher (80.). Bes. Vork.: Rote Karte: Lorch (43.), Gelb Rote Karte Hofherrnweiler II (87.). Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste kamen durch zwei krasse Fehler der TSG zu einer 2:0–Pausenführung. Noch in Halbzeit eins dezimierten sich die Gäste durch eine Rote Karte. Die TSG fand auch in Überzahl kaum Mittel. Auch in der zweiten Halbzeit wurden die Gäste durch eine desolate Abwehrleistung zum Toreschießen eingeladen. Am Ende gewann Lorch mit 4:2.

Dorfmerkingen II — Bettringen 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Wolf (18.), 1:1 S. Michel (31.), 1:2 Berghaus (51.), 2:2 M. Lingel (90+2.), 2:3 Möldner (90+4.). Die Sportfreunde kommen zweimal nach Rückstand zwar zurück in die Partie und erzielen jeweils den Ausgleichstreffer, müssen aber quasi mit dem Schlußpfiff noch den Gegentreffer zur Niederlage hinnehmen. Eine unglückliche Niederlage der Verbandsligareserve aus Dorfmerkingen.

Schwabsberg–Buch — Steinheim 3:3 (2:1). Tore: 0:1 Mile (11.), 1:1 J. Jack (44.), 2:1 N. Schopf (45+5.), 2:2 Rehorsch (62.), 2:3 Christoforidis (64.), 3:3 M. Kopp (68.). Bes. Vork.: Gelb–Rot: Steinheim (76.). Ein Auf und Ab erlebten die Schwabsberger in ihrem Heimspiel gegen Steinheim. Eine schnelle Führung der Gäste konnten sie noch vor der Pause in eine Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte drehen. In der zweiten Hälfte kamen sie durch zwei Treffer innerhalb zwei Minuten wieder in Rückstand der wiederum ausgeglichen wurde. Noch in Überzahl wollte aber der Siegtreffer nicht gelingen und die Gäste nehmen glücklich einen Punkt mit nach Hause.

Nattheim — Unterkochen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 M. Viehöfer (45.), 0:2 M. Zelic (58.), 0:3 J. Ilg (72.). In der ersten Hälfte war der FV 08 gut im Spiel und erspielte sich einige Torchancen. Nattheim arbeitete überwiegend mit langen Bällen, um ihre relativ großen Stürmer ins Spiel zu bringen. Kurz vor der Pause, in einer der vielen Offensiv–Szenen von Unterkochen, bekamen die Nattheimer den Ball nicht aus dem Sechzehner und es stand nicht unverdient 1:0 für die Gäste. Nach der Pause war Unterkochen zielstrebiger und vor allem effektiver in ihrer Chancenverwertung, wobei die Nattheimer mit etwas Glück aus zwei Pfostentreffer einen Treffer hätten erzielen können. Aber die Tore in der 58. und 72. Minute entschieden die Partie. Eine sehr gute Leistung bei einem Titelfavorit brachte dem FV 08 Unterkochen verdient die drei Punkte.

Lauchheim — Neuler 1:1 (1:0). Tore: keine Angabe.

Stödtlen/Tannhausen — Heldenf./Heuchl. 0:4 (0:0). Tore: 0:1, 0:4 Hering (55., 72.), 0:2 Grüner (60.), 0:3 Acikgöz (64./ FE).