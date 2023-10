Union ballert sich Frust von der Seele

Nach drei Niederlagen zuletzt hat die Union Wasseralfingen sich im Kellerduell gegen Elchingen in der Kreisliga A II deutlich mit 6:0 durchgesetzt. Hüttlingen hält seine Verfolger auf Distanz.

Kreisliga A II: Adelmannsfelden ‐ Kirchh./Dirgenh. 1:0 (1:0). Tor: Dominik Hahn (8.). Verdienter Heimerfolg für den TSV, der seine spielerische Überlegenheit gerade in der zweiten Hälfte nicht in weitere Tore ummünzte und die Gäste lange im Spiel hielt.

Abtsgmünd ‐ Röhlingen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 F. Frank (22.), 1:1 J. Brendle (71.), 2:1 B. Grupp (78.), 3:1 C. Schmid (82.). Heimelf hat nicht gemeldet.

SSV Aalen ‐ Hüttlingen 1:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 J. Hahn (23., 39.), 1:2 L. Massopust (79.), 1:3 M. Kappel (90., FE). Ein absolutes Topspiel im Rohrwang begann mit ersten Chancen für den SSV Aalen. Allerdings ging der TSV Hüttlingen mit seiner ersten Chance in Führung. Die Hüttlinger legten nach einem Eckball dann das 2:0 nach. Der SSV kam besser aus der Pause und schaffte in der 79. Minute den Anschluss. In einer wilden Schlussphase traf der TSV noch per Strafstoß.

Kerkingen ‐ Bopfingen 3:1 (2:1). Tore: 1:0 P. Keserü (12.), 2:0 L. Bühlmeyer (14.), 2:1 D. Frosch (22.), 3:1 M. Krisch (82.). Reserven: 9:0. Kerkingen startete gut und ging zurecht mit 2:0 in Führung. Bopfingen wachte nach zwei Toren auf und erkämpfte sich das 2:1. Beide Mannschaften lieferten sich ein schnelles und interessantes Spiel. Kerkingen spielt weiter nach vorne und verdiente sich das 3:1 und den Sieg im Stadtderby.

Pfahlheim ‐ Westhausen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 T. Köhler (17.), 1:1 J. Köppel (90.+2., FE). Reserven: 0:0. Ein hochklassiges Kreisliga-A Spiel, in dem beide Mannschaften sich mit einem verdienten Punkt trennen.

Jagstzell ‐ Ellwangen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 M. Rettenmaier (78.), 1:1 Eigentor (83.). Die erste Hälfte war relativ ereignislos. Der FCE hatte aber ein Übergewicht und die zwingenderen Chancen. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, sodass Jagstzell auch immer mit schnellen Vorstößen nach vorne aufspielen konnte. In der 78. Minute konnte Rettenmaier einen Abpraller des Torhüters verwerten und zur Führung einschieben. Kurz darauf gelang dem FCE noch der Ausgleich nach einem unglücklichen Abpraller eines Spielers von SVJ ins eigene Tor.

U. Wasseralfingen ‐ Elchingen 6:0 (3:0). Tore: 1:0, 4:0 G. Colletti (15., 49.), 2:0 T. Grosz (19.), 3:0 D. Manci (39.), 5:0, 6:0 A. Colletti (85., 88.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Zöbingen ‐ Unterschneidheim 2:1 (2:1). Tore: 1:0 L. Thum (24.), 2:0 S. Waizmann (33.), 2:1 S. Joas (43., FE). Reserven: 3:2. In einem gut besuchten Derby kam der FSV besser ins Spiel. Die Hausherren nutzten ihre Chancen aus und konnten sich eine 2:0-Führung erspielen. Unterschneidheim verkürzte kurz vor dem Seitenwechsel durch einen Foulelfmeter auf 1:2. In der zweiten Halbzeit verteidigte Zöbingen leidenschaftlich und konnte den wichtigen Derbysieg einfahren.

Kreisliga A III: Königsb./Oberkochen ‐ TSG Giengen 2:1 (2:1). Tore: 0:1 D. D’Amato (11.), 1:1 M. Osman (24.), 2:1 T. Cariati (32.).

Herbr./Bolheim ‐ Härtsfeld 0:3. Keine weiteren Angaben.