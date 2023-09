An das rund 2,7 Hektar große Union–Areal kommt jetzt nach rund acht Jahren endgültig ein Knopf dran. Der Bebauungsplan gefällt dem Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats außerordentlich, das Okay im Gemeinderat ist nur noch Formsache. Oberbürgermeister Frederick Brütting sieht jetzt „alle Ampeln auf Grün“ für die Landkreisverwaltung, die hier, wie bekannt, einen neuen, zweiten Sitz bauen will. Das komplette Gebiet mit dem ökologisch sanierten Kocher soll für die Bürger eine „sehr hohe Aufenthaltsqualität in einem urbanen Stadtraum bekommen“, wie es Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle ausdrückte. Der Kocher wird nicht nur erlebbar und soll zum Baden einladen, durch die Renaturierung wird er auch bei Hochwasser gezähmt und sie soll die Innenstadt vor Überschwemmungen schützen.

Reihum zufriedene Gesichter gab es somit im Gemeinderatsausschuss. Thomas Wagenblast (CDU) etwa sprach von einem „Meilenstein“ und einer „ganz hervorragenden Stadtentwicklung“. Man könne „mit Fug und Recht von einem Jahrhundertprojekt sprechen“, sagte Jürgen Opferkuch (Freie Wähler). Die Union–Gebäude standen seit den 80er–Jahren leer, 2016 hatte der Landkreis das Gelände gekauft, auf dem auch das historische Dampfkesselhaus steht. Geplant ist ein Parkhaus mit 326 Stellplätzen, die Gebäude sollen, so Steidle, maximal sechs Stockwerke hoch werden. Der Grüngürtel am Kocher und die „blau–grüne Achse“, so Steidle weiter, sorge nicht nur für eine besondere Aufenthaltsqualität, sondern auch für Abkühlung an heißen Tagen. Weil der Architektenwettbewerb bereits vor fünf Jahren ausgeschrieben worden war, werde es nun „höchste Zeit, anzufangen“, stellte Andrea Hatam (SPD) fest.

Für Michael Fleischer (Grüne) sind „auf dem letzten Meter“ bis zum Satzungsbeschluss (Ende September) Fassadenbegrünungen wichtig und vor allem eine zusätzliche Brücke für die Anbindung an den Radweg. Er bat darum, sie noch in die Planung aufzunehmen, Anfragen dazu würden aber immer „etwas ausweichend beantwortet.“ Die Rad– beziehungsweise Fußgängerbrücke, antwortete Steidle, sei beim Architektenwettbewerb mit drin gewesen. Und solche Brücken in einem Sanierungsgebiet seien „grundsätzlich förderfähig.“