Der mutmaßliche Täter, der am Dienstagmorgen in das Goldankauf-Geschäft der Baritli Edelmetallhandel GmbH in der Roßstraße und das Geschäft Saturn Herrenmode am Spritzenhausplatz eingebrochen sein soll und hier laut Polizei einen Schaden von 8000 Euro hinterlassen habe, ist wieder auf freiem Fuß. Einen Haftbefehl hat der zuständige Haftrichter nicht erlassen, teilt die Polizei mit. Unklar sei derzeit, ob dem 26-jährigen polizeibekannten Aalener ein Einbruchsversuch am Dienstagmorgen in die Freie Tankstelle in der Gartenstraße zur Last gelegt werden kann.

Täter scheitert an Sicherheitsglas

Dass es sich bei dem Einbruchsversuch um ein- und denselben Täter handelt, steht für den Inhaber der Freien Tankstelle, Michael Kübler, fest. Auch hier sei die Eingangstüre mit einem Stein beschädigt worden. Ins Innere gelangt sei der Täter dank des Sicherheitsglases allerdings nicht.

Die Tat hat sich laut Kübler am Dienstagmorgen um 4.48 Uhr ereignet, also gut eine Stunde nach dem Einbruch in das Goldankauf-Geschäft in der Roßstraße. Dies würden die Aufnahmen der Videokamera im Eingangsbereich bestätigen.

Blutspuren sichergestellt

Festgestellt habe die Tat eine Angestellte am Dienstagmorgen um 6.30 Uhr. Da durch das Einschlagen der Glaseingangstüre das Türschloss derart beschädigt worden sei, sei es erst um 8.30 Uhr und nach der Reparatur eines Tür- und Fensterbauers möglich gewesen, das Geschäft zu betreten. Auf rund 2000 Euro schätzt er den Schaden. Vor Ort gewesen seien auch Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Aalen, um Spuren zu sichern. Solche in Form von Blut habe der Täter hinterlassen, weil er sich beim Einschlagen der Türe verletzt habe.

Noch im Rahmen der Fahndung sei der Tatverdächtige in Tatortnähe von der Polizei kontrolliert worden, sei, laut Pressemitteilung der Polizei, jedoch wegen fehlender Indizien nicht festgenommen worden. Der Tatverdacht gegen ihn habe sich jedoch im Laufe des Dienstags erhärtet. Am Mittwochvormittag sei er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt worden, der allerdings keinen Haftbefehl erlassen habe.

Unterstützung durch Komplizen

Im Rahmen der Ermittlungen hätten sich Hinweise ergeben, dass der 26-Jährige bei seinen Einbrüchen durch einen 41-Jährigen unterstützt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.