Ungeschlagen aber nicht Spitzenreiter

Die SG MADS Ostalb bleibt die Mannschaft der Stunde in der Volleyball-Oberliga und bezwingt Geißelhardt mit 3:1.

Gegen den bisher sieglosen Gegner SSV Geißelhardt schien auch der Anfangssatz für das Ostalbteam in der gut gefüllten Heidehalle Mutlangen gut zu laufen. Dank einer stabilen Annahme durch Vitali Kobitzki, konnte Zuspieler Johannes Kamper seinen Schnellangreifer Jonas Brenner öfters einsetzen und schnell führten die Gastgeber mit 8:4. Ungewohnte Fehler der MADS-Angreifer und deren harmlose Aufschläge verhalfen den Gästen vor allem mit Schnellangriffen über ihre Mitte allerdings dann zu einem 19:16-Vorsprung. Zwar konnte Christoph Klein mit langen Diagonalaufschlägen sein Team wieder auf 18:19 heran bringen, der MADS-Block erwies sich gegen die Geißelhardter Angriff aber als zu löchrig. Die Gäste sicherten sich den ersten Satz mit 25:22. Auch im zweiten Satz agierten die MADS-Angreifer mit ungewohnten Fehlern, ehe Lukas Schmid mit knallharten Sprungaufschlägen und Christoph Klein mit gelungenen Blockaktionen ihrem Team zu einem 9:6-Vorsprung verhalfen.

Die Annahme der Gastgeber mit Lukas Schmid und Vitali Kobitzki wurde stabiler. Philipp Scholz konnte von Zuspieler Michael Neumeier effektiv eingesetzt werden und damit wichtig Punkte zum 20:17 erzielen. Kampfstarke Geißelhardter beeindruckten vor allem wieder mit ihren variablen Schnellangriffen und verkürzten auf 21:22. MADS-Diagonalangreifer Niklas Bareiß mit überlegten Aktionen sicherte seinem Team den zweiten Satz mit 25:23. Auch im dritten Satz mussten die Gastgeber einem 2:4-Rückstand hinterher laufen, ehe Lukas Schmid mit seinen Sprungaufschlägen für eine 9:6-Führung sorgte. Mit spektakuläre Abwehraktionen verhalf MADS-Libero Vitali Kobitzki seinem Team zu einem 15:9-Vorsprung. Michael Neumeier konnte dank einer immer stabileren Annahme alle Angreifer mit präzisen Pässen einsetzen. Satz drei ging mit 25:19 klar an die Gastgeber. Der Spielaufbau der MADS-Truppe mit Philipp Scholz wurde immer konstanter. Die gefürchteten Schnellangriffe von Jonas Brenner und Christoph Klein vorbereitet durch Michael Neumeier landeten immer öfter im Geißelhardter Feld. Niklas Bareiß und Lukas Schmid imponierten mit einer fehlerlosen Angriffsquote und die Gäste hatten fortan keine Chance mehr. Mit 25:15 ging auch Satz vier klar an die Ostalb-Truppe. Nach dem ersten Satzverlust verloren die weiterhin ungeschlagen Ostälbler mit 12:0 Punkten und 12:1 Sätzen die Tabellenführung an die punktgleichen Ludwigsburger, die lediglich eine bessere Balldifferenz aufweisen.

SG MADS Ostalb: Alexander Bacher, Niklas Bareiß, Martin Böhme, Jonas Brenner, Johannes Kamper, Christoph Klein , Vitali Kobitzki, Michael Neumeier, Lukas Schmid, Philipp Scholz und Sven Willig.