Unfallfahrer fährt Verkehrszeichen um und flüchtet

Am Mittwochabend zwischen 21.30 und 22 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall auf dem Greutweg Unfallflucht begangen. Er fuhr, so schreibt die Polizei, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Greutweg. An der Einfahrt zum Greutplatz wollte er nach links auf diesen einbiegen. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und schleuderte anschließend auf die dortige Wiese.

Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort konnte ein Teil der vorderen Stoßstange aufgefunden werden. Demnach handelte es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um eine weiße Mercedes C-Klasse, Baujahr 2016 bis 2018. Das Fahrzeug muss zumindest im Frontbereich erhebliche Unfallbeschädigungen aufweisen.

Hinweise: an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.