Ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro ist bei einem Unfall in der Stuttgarter Straße entstanden. Gegen 22 Uhr am Mittwoch fuhr hier eine 71-Jährige mit ihrem Auto. Beim Abbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines 19-Jährigen, der mit seinem Wagen in Richtung Stadt unterwegs war. Hierbei kam es zum Zusammenstoß.