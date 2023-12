Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr entstand. Mit ihrem Auto fuhr eine 39-Jährige in der Gartenstraße, wo sie sich an der Einmündung zur Fackelbrückenstraße zunächst links einordnete. Anschließend fuhr sie jedoch weiter geradeaus auf der Gartenstraße, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 59-Jährigen kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.