Und ich tu’s doch!

{:tag :drop_initial__01, :attrs {:class „character“, :displayname „a_initial“, :name „drop_initial__01"}, :content ["M"]} ach das nicht, rät eine Bekannte, aber ich tu’s doch. „Im Internet ist es billiger“, sagt sie, aber ich gehe trotzdem in ein kleines Geschäft mitten in Aalen, um zu kaufen, was ich brauche. Ich find’s einfach schöner.

Am Eingang hängt ein kariertes Schild, darauf steht in blauer Schreibschrift „Open“. Die Tür knarrt ein bisschen, wenn man eintritt, und drinnen umfängt einen sofort ein dezenter Geruch von Shampoo, Färbemittel und etwas angenehm Herbem.

Die Wände sind bis oben voll mit Regalen, auf denen sich sehr ordentlich die Waren stapeln. Welche das sind, ist hier gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich mich schon auskenne, ein Griff, und ich habe, was ich brauche. Eine andere Kundin macht’s genauso, wir lächeln uns ein bisschen zu.

Es gibt einen Tresen mit einer Kasse und eine Treppe in den ersten Stock, fast mutet die Anordnung an wie früher in einem Kolonialwarenhandel. Der Herr dieses Reichs kommt jetzt gemächlich die Stufen herunter, er ist schon älter und die Ruhe selbst, tippt den Preis ein, sagt: „Sie dürfen sich mit 19,90 Euro am Umsatz beteiligen“, schmunzelt und schiebt nach: „Klingt doch schöner als: ,Das kostet ...’“

Das finde ich auch und genieße es, einmal nicht vor dem ewigen Bildschirm zu sitzen und zu scrollen und zu klicken, sondern mit echten Menschen in einem echten Laden zu stehen. Es stimmt, es kostet ein wenig mehr. Den Eintrittspreis zahle ich gerne.

Redakteurinnen und Redakteure sind auch Menschen, kaum zu glauben, oder?! Und sie erleben Kurioses, Lustiges, Irritierendes, manchmal vielleicht auch Trauriges – neben der Arbeit. Und das ist Lesestoff an dieser Stelle. Am Ende jeder Episode lässt sich sagen: So isch halt!