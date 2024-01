Die kurze Abwesenheit ihrer Mutter wird für eine Zehnjährige am Donnerstagnachmittag in Aalen zum Schock-Erlebnis. Gegen 16.20 Uhr stellte die 37-jährige Mutter ihr Auto vor einem Bettengeschäft in der Stuttgarter Straße ab, wie die Polizei mitteilte.

Mann fällt schon vorher auf

Sie wollte wohl lediglich kurz etwas erledigen und ließ ihr Kind im Auto. Als die Frau Minuten später zurückkehrte, erzählte ihre zehnjährige Tochter weinend, dass ein Unbekannter die Fahrertür geöffnet und die Handtasche der 37-Jährigen genommen hatte. Diese habe er durchsucht und dann wieder zurück ins Auto geworden.

Die 37-Jährige hatte den Unbekannten nach eigenen Angaben kurz zuvor bereits gesehen, als er sein Auto (ein weißer Golf oder VW Polo) neben ihrem geparkt hatte. Der Unbekannte war wohl mit einem weiteren Mann unterwegs.

Unbekannter hat auffälligen Gang

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist schlank, etwa 30 Jahre alt, hat ein rundes Gesicht, eine breite Nase, braune Augen und einen schwarzen Bart. Bekleidet war er mit einer weißen Basecap, einer schwarzen Jacke, einer ebenfalls schwarzen Hose und schwarz-weißen Schuhen. Auffällig war wohl sein Gang, da er die Füße beim Gehen nach außen bringt.

Sein Begleiter soll etwas kräftiger gewesen sein, etwa 35 bis 40 Jahre alt und soll kurze dunkelbraune Haare haben. Der Mann trug ein gelbes Sweatshirt mit Vierecken und eine schwarze oder blaue Jeans. Die beiden Männer fuhren anschließend in Richtung Bahnhof davon.

Zeugenhinweise auf die beiden Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.